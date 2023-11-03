«اقتصادية عجمان» تحتفي بـ«يوم العلم» بالأناشيد والأهازيج الوطنية

المصدر: عجمان - وام

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احتفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بـ«يوم العلم»، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وسط أجواء تغمرها مشاعر الولاء للوطن والانتماء للقيادة الرشيدة.

وتم رفع العلم في الساحة الخارجية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمشاركة القيادات وموظفي الدائرة، التي اكتست بالفرح وسط الأناشيد والأهازيج الوطنية المتصلة بقيم دولة الإمارات وموروثها الثقافي والشعبي.

وقال عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام: «إن الاحتفال بيوم العلم هو تجديد لميثاقنا وعهدنا جميعًا بالتفاني في سبيل رفعة وطننا ومجده، كلٌ في موقعه ومسؤولياته ووظيفته، وفي ساحة العلم والعمل والإنتاج، حيث تبرز هذه المناسبة حرص اقتصادية عجمان على إبراز انتماء جميع موظفيها، من أجل تعميق مقومات المواطنة الصالحة، كما تسهم في ترسيخ ولاء أبناء الوطن لمرتكزات اتحاد الدولة».

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