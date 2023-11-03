مجموعة «إينوك» تحتفل بيوم العلَم احتفاء بثقافة الوطن وتراثه العريق

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، والمملوكة بالكامل لحكومة دبي؛ اليوم بيوم العلَم الإماراتي، من خلال رفع علم الدولة في المقر الرئيسي للمجموعة في دبي، تأكيداً على ولاء المجموعة للوطن وتجسيداً للوحدة الوطنية والولاء للقيادة الرشيدة وراية الاتحاد، وذلك تنفيذاً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفال بـيوم العلم لدولة الإمارات.

هذا ورفع العلم سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، بحضور المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وموظفيها، كما نظمت مجموعة إينوك بهذه المناسبة عدداً من الأنشطة على مدار اليوم، شارك فيها الموظفون شعورهم بالانتماء للوطن واحتفاءهم بثقافته وتراثه العريق.

وفي الثالث من نوفمبر من كل عام يرفع المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات العلم الوطني، ويعربون عن تضامنهم من أجل ازدهار الدولة، ودعم إنجازاتها الراسخة.

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