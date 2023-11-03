«بروف بوينت»: الإمارت مركز محوري للابتكار في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت شركة «بروف بوينت» أن دولة الإمارات تعد مركزاً محورياً في مجال التكنولوجيا والابتكار على صعيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مشيرة إلى ريادتها في مجال التحول الرقمي.

وقال إلياس سمراني؛ مدير هندسة النظم لدى الشركة: في ظل التقدم السريع في التكنولوجيا، تظل التهديدات السيبرانية تمثل تحدياً كبيراً للشركات. وهنا تسعى «بروف بوينت» لمواكبة هذه التطورات وتطوير منتجاتنا بما يتواكب مع رؤية الإمارات لبناء بيئة رقمية آمنة ومحمية.

وذكرت الشركة في تقرير أن هجمات التصيد عبر الإيميل وبرامج الفدية تعدان من أبرز اتجاهات مخاطر الأمن السيبراني خلال الشهور المتبقية في الفترة الحالية والقادمة. ووفقاً لأحدث تقرير رؤساء أمن المعلومات 2023 الصادر عن «بروف بوينت»؛ فإن 96% من الهجمات السيبرانية تتم عن طريق التفاعل بين الأفراد.

وأشار إلياس سمراني إلى ضرورة توعية الأفراد بصفتهم الهدف الأساسي لمعظم الهجمات السيبرانية؛ لافتاً إلى أنهم أول خط دفاع ضد التهديدات؛ وإن توعيتهم وتثقيفهم حول مخاطر الأمان السيبراني وكيفية التعامل معها يعزز من قدرتنا على الدفاع والحماية.

وقال: تعد منتجاتنا مصممة لتوفير أعلى مستويات الأمان والحماية للمؤسسات والبيانات. نحرص على تعزيز أنظمة الأمن السيبراني للمنظمات والشركات عبر مختلف القطاعات في ظل حرصنا على تحقيق أعلى مستويات الأمان في البيئة الرقمية في الدولة".

وأردف: تشهد الدولة تطوراً ملحوظاً في المجال الرقمي. وبفضل التحول الرقمي المتسارع، أصبحت الإمارات مركزاً حيوياً للأعمال التكنولوجية، ومن جهة أخرى أدى هذا التطور إلى خلق تحديات جديدة في الأمن السيبراني. ونحن في «بروف بوينت» ندرك هذه التحديات، ونعمل دوماً على تطوير منتجاتنا وحلولنا في تعزيز الأمان السيبراني.

كما نسعى لتوفير حلول أمان تتوافق مع رؤية الإمارات وتسهم في بناء بنية تحتية رقمية آمنة ومحمية. نسعى لتمكين الأفراد من التعرف على التهديدات والرد عليها بفعالية لضمان بيئة عمل آمنة ومحمية.

وقال إن منتجاتنا وحلولنا مصممة لتعزيز الوضع الأمني للمؤسسات في الدولة، وتوفير الحماية اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية المعقدة ونعمل بجهد لضمان أن تظل البيانات والمعلومات آمنة، مساندة بذلك التحول الرقمي والابتكار.

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