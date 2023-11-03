تعاون بين «دو» و«سبلنك» لتعزيز المرونة الرقمية للمؤسسات

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع شركة «سبلنك»، الرائدة في مجال الأمن السيبراني وتقنيات المراقبة، لدعم وتعزيز المرونة الرقمية للمؤسسات في الإمارات.

تتمثل أهداف مذكرة التفاهم في تعزيز أوجه التعاون بين الشركتين لتقديم محفظة من الحلول والتقنيات المصممة للارتقاء بمستويات المرونة الرقمية للمؤسسات في الإمارات ومساعدتها على ضمان أمن البيانات وبلوغ آفاق جديدة من التميز التشغيلي في عملياتها.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل «دو» على تقديم أول محفظة من الحلول السحابية المستضافة في الإمارات والمدعومة بأحدث التقنيات التي طورتها «سبلنك» لتعزيز المرونة الرقمية للعملاء. وستمكن المنصة الجديدة عملاء «دو» في القطاع العام والخاص من تشغيل أنظمتهم الرقمية وإدارتها على نحو سلس مع ضمان مستوى عالٍ من الأمان والحماية. وتمتد الشراكة بين الجانبين إلى ما هو أبعد من تطوير البنية التحتية، لتشمل توفير خدمات مدارة ذات قيمة مضافة مصممة خصيصاً للشركات في الإمارات.

وسيشمل هذا التحالف الاستراتيجي أيضاً التعاون في مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك جهود تسويقية وفعاليات تعليمية مشتركة يتم تنظيمها من جانب الفرق المتخصصة من كلا الجانبين.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في «دو»: يسرنا الشروع في هذه الرحلة الطموحة مع شركة «سبلنك» والتي تتوافق تماماً مع التزامنا بتقديم أحدث الحلول والتقنيات المتطورة لتمكين عملائنا من مواكبة متطلبات التحول الرقمي.

وتدعم هذه الشراكة الاستراتيجية مساعينا الرامية إلى تلبية متطلبات عملائنا من المؤسسات ومساعدتهم على الاستفادة بكل ثقة من الإمكانات التي ينطوي عليها العالم الرقمي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات أمن البيانات والتميز التشغيلي، وذلك من خلال رفدهم بخدمات سحابية مستضافة في الإمارات ومصممة لتعزيز مرونتهم الرقمية.

وسنعمل عبر هذا التعاون على تطوير نهج شامل لحماية البيانات المهمة، وتعزيز الكفاءات التشغيلية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع ضمن منظومات رقمية آمنة ومتطورة.

من جانبه، قال غاري ستيل، الرئيس التنفيذي لشركة «سبلنك»: يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة «دو»، وسنعمل معاً على تمكين المؤسسات من خلال منحها الثقة والأمان اللذين تحتاجهما للتقدم والنمو في المشهد الرقمي الذي يزداد تعقيداً في ظل التهديدات الإلكترونية. ويجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بالابتكار وتعزيز أمان المستقبل الرقمي لدولة الإمارات.

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