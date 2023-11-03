غرفة تجارة رأس الخيمة تحتفل بيوم العلم تجسيداً لمعاني الوحدة وبناء الأوطان

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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احتفلت غرفة تجارة رأس الخيمة برفع علم الدولة على مبنى الغرفة تزامناً مع يوم العلم.

وقام يوسف إسماعيل النائب الأول لرئيس الغرفة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة برفع علم الدولة، بحضور محمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وممثلين من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وكافة موظفي ومسؤولي الغرفة.

وقال يوسف إسماعيل في هذا اليوم العزيز على قلوبنا نقف جميعاً تحت ساري العلم نرفعه إلى عنان السماء ونجدد العهد لقيادتنا الحكيمة ببذل الغالي والنفيس، ليظل علمنا بألوانه الزاهية خفاقاً عالياً كشعار ورمز يشهد على إنجازاتنا الشامخة".

وأكد أن علم دولة الإمارات يجسد أروع وأسمى معاني الوحدة والتلاحم وبناء الأوطان، ويعبر عن طموحات وآمال شعب الإمارات، لافتاً إلى أن هذا اليوم يُعد بحق بمثابة عرس شعبي تجتمع فيه كافة شرائح وفئات شعبنا ومجتمعنا (مواطنون ومقيمون) يشاركون في إحياء هذه الذكرى الوطنية العزيزة.

تضمن الحفل مسابقة عن رمزية العلم والقيم التي يعكسها وفكرة العلم وتصميمه والمعاني التي يعبر عنها كل لون من ألوانه الأربعة.

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