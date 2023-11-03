إطلاق «جمعية الاستدامة والمواد الخضراء» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي إطلاق «جمعية الاستدامة والمواد الخضراء» في الإمارات، لتكون منصة رائدة، تهدف إلى نشر التوعية حول الاستدامة، والمواد الخضراء، والاقتصاد الدائري.

وقال الدكتور علي الجاسم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الاستدامة والمواد الخضراء: «إن تدشين هذه المنظمة الجديدة والفريدة إنما يهدف إلى تقديم خدمات استثنائية في التنمية المستدامة، ونحن نشجع المنظمات والأفراد في المجتمع المحلي للانضمام إلينا في التزامنا وشغفنا، لنكون شركاء في السعي إلى تحقيق التغيير الإيجابي لتعزيز البيئة وخدمة مجتمع الاستدامة».

وأضاف: «إن نهجنا يقوم على زيادة الوعي، وتعزيز مشاركة المعرفة حول الاستدامة والمواد الخضراء والاقتصاد الدائري، ولا سيما في إطار سعينا إلى دعم تطوير السياسات والقوانين المتعلقة بهذه المجالات، وهدفنا الأسمى يتمثل في إرساء وترسيخ موقع الإمارات في مصاف الدول الرائدة، من حيث توفير المعرفة العالمية في مجال الاستدامة، مع التركيز على المواد الخضراء. تمارس الجمعية نشاطاتها حالياً من مقرها في دبي، ونهدف إلى إنشاء مزيد من المكاتب التمثيلية في المنطقة».

وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» أواخر نوفمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي لتوحيد الجهود العالمية نحو الاتفاق على حلول جريئة وعملية لتغير المناخ، والذي يعتبر التحدي العالمي الأكثر إلحاحاً في عصرنا الحالي.

ووفقاً للمعلومات الواردة في هذا الموقع فإن الهدف يتمثل في تقليل الانبعاثات بنسبة 43%، بحلول عام 2030، وتصحيح المسار في ما يتعلق بالتكيف والتمويل والأضرار الناتجة من هذه الانبعاثات.

وأضاف الجاسم: «تماشياً مع المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة تتمثل رؤيتنا في نشر التوعية وتعزيز الاستدامة والمواد الخضراء وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».

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