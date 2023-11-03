110 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 110 مليارات درهم.

وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 88 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و21.4 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.402 مليار درهم بنهاية الجمعة الماضية إلى 3.511 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و662.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 2.96 في المائة أو ما يعادل 273.64 نقطة ليغلق عند 9510.49 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 3.18 في المائة رابحاً نحو 286.59 نقطة ليقفل عند 9281.34 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 3.78 في المائة ليغلق عند 3929.81 نقطة.

وتصدر "العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بعد اجتذابه سيولة بقيمة مليار درهم ليغلق عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" مستقطباً 523.47 مليون درهم ليبلغ 18.84 درهم، ثم "ملتيبلاي" بنحو 480 مليون درهم ووصل إلى 3.61 درهم.

وفى سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط جاذباً سيولة بنحو 546 مليون درهم وأقفل عند 6.83 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 151.3 مليون درهم وأغلق عند 17.6 درهم، ثم "مصرف عجمان" مستقطباً 150 مليون درهم ووصل إلى 2.13 درهم.

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