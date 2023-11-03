إطلاق برج «أوليفيا ريزيدنسز» في مجمع دبي للاستثمار بـ 300 مليون درهم

المصدر: دبي ــ البيان

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كشفت «كارما» للتطوير العقاري عن مشروعها السكني الفاخر الجديد برج «أوليفيا ريزيدنسز» والذي يعتبر المجتمع السكني الوحيد المجاور لجرين كوميونيتي في مجمع دبي للاستثمار 1.

يضم البرج السكني 229 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم مع تشطيبات من الدرجة الأولى وإطلالة خلابة لكل منها، وبأسعار تبدأ من 680 ألف درهم.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز في الربع الثاني من عام 2026. ويتصف المشروع الجديد بموقع مميز بجوار محطة مترو والعديد من المتاجر والمطاعم ومرافق الرعاية الصحية والمدارس المعروفة.

ويرسي البرج السكني معياراً جديداً للرفاهية، حيث سيتم تجهيزه بمجموعة واسعة من وسائل الراحة، من ضمنها بركة سباحة كبيرة الحجم ومنتجع صحي وصالة يوجا وحديقة زن وسينما في الهواء الطلق، إضافة إلى مساحات خضراء ومروج ومنطقة مخصصة للعب للأطفال وغير ذلك الكثير.

وتميز حفل إطلاق برج «أوليفيا ريزيدنسز» بشاشات تفاعلية ألقت الضوء على التصميم المتطور للمشروع ووسائل الراحة التي يشتمل عليها.

كما شهد الحفل الإعلان عن خطة السداد الجديدة 10 / 90 الأولى من نوعها، والتي تتيح للمشتري سداد دفعة مقدمة بنسبة 10 % تليها دفعات بنسبة 1 % لمدة 90 شهراً. ولا تتضمن خطة السداد الجديدة دفعات معجلة، كما يمكن للمستثمرين الحصول على نسبة تصل إلى 15 % من عائد الإيجار السنوي الذي لا مثيل له في أي مشروع آخر ضمن هذه الفئة.

وقال شاهزاد نارين ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة «كارما» للتطوير العقاري: يسرنا الإعلان عن برج «أوليفيا ريزيدنسز»، مشروعنا الأكثر ابتكاراً حتى الآن والذي يشكل إضافة هامة للمجتمع المتميز في دبي. يوفر المشروع مستوى جديداً من المعيشة الفاخرة التي يمكن الحصول عليها في المدينة، مع مرونة غير مسبوقة في الدفعات على مدى 8 سنوات، والاستمتاع بالإقامة في منطقة رائعة بجوار جرين كوميونيتي النابض بالحياة، حيث يوفر مستوى جديداً من المعيشة الراقية في المدينة.

وأضاف أن البرج عزز التزام «كارما» بالارتقاء بالمشهد العقاري في دبي من خلال طرح مساكن فاخرة تركز على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء بالتعاون مع شركة «ديكا» لإدارة المشاريع العقارية. ويتمثل هدف الشركتين في تطوير تجارب معيشية جديدة فريدة من نوعها في مواقع رئيسية في دبي مع محفظة مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 1.3 مليار درهم.

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