اينوك تتعاون مع شركة "بي تي بيرتامينا باترا نياجا" الإندونيسية

المصدر: البيان

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وقّعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية خدمات فنية مع شركة "بي تي بيرتامينا باترا نياجا" (PT Pertamina Patra Niaga). وبموجب الاتفاقية، تقدم اينوك للشركة خدماتٍ فنية في قطاع الطيران على مدار 3 سنوات. ويشمل ذلك فحص 4 مرافق في المطارات الإندونيسية، وتدريب الموظفين، وتوفير مخططات اينوك لمراقبة الجودة وعمليات الطيران مع التوجيهات الفنية والتوصيات لتحسين المعايير واتباع أفضل الممارسات.

وُقّعت الاتفاقية بحضور كبار ممثلي الشركتين؛ حيث اتفق الطرفان على ضمان تقديم خدمات فائقة الجودة ووقود الطائرات وفقاً للمعايير الدولية التي توفرها شركة "بيرتامينا باترا نياجا" لعملائها. ويجسّد هذا التعاون شراكة مميزة بين كيانين يتقاسمان رؤية مشتركة للنهوض بقطاع الطيران في جميع أنحاء العالم، لا سيما في إندونيسيا.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انطلاقاً من استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع شبكة خدماتنا لوقود الطائرات على مستوى العالم، تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بتقديم حلول طاقة مستدامة ومتكاملة ذات مستوى عالمي. وسنواصل استكشاف الفرص المستقبلية لتعزيز البنية التحتية لوقود الطائرات مع ترسيخ مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في قطاع الطيران. تحظى مجموعة اينوك بحضور عالمي قوي، ونحن فخورون بتقديم خدماتنا إلى شركة ’بي تي بيرتامينا باترا نياجا‘ في إندونيسيا."

من جانبه قال سعادة ريفا سياهان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيرتامينا باترا نياجا": "يجسّد هذا التعاون مرحلة جديدة ومتميزة من التعاون بين طرفين يمتلكان ذات الرؤية لتطوير قطاع الطيران عالمياً وترسيخ مكانة إندونيسيا كنموذج يحتذى به. ويُظهر هذا الزخم التزام ’بيرتامينا باترا نياجا‘ بمواصلة التقدّم والابتكار لتقديم أفضل الخدمات للعملاء من خلال جهود التحسين المستمرة بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لجوانب السلامة وجودة المنتج التي تتوافق مع المعايير الدولية."

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك و"بيرتامينا باترا نياجا" ترتبطان باتفاقيات متبادلة لتوريد الوقود منذ عام 2009، بهدف تمكين الطرفين من توفير وقود الطائرات للعملاء داخل شبكة الشركتين. ويؤكد هذا الزخم التزام الطرفين بالابتكار المستمر لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، مع إعطاء الأولوية للسلامة وجودة المنتج بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتخدم شركة "بيرتامينا باترا نياجا" 70 مطاراً في جميع أنحاء إندونيسيا من خلال سلسلة توريد متطورة، فضلاً عن توسيع خدماتها إلى المطارات في مختلف أنحاء العالم من خلال تحالفات استراتيجية. وبدورها تحظى مجموعة اينوك بحضور عالمي قوي في أكثر من 300 مطار في 25 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا. وتوفر اينوك خدماتها لعدد من أبرز شركات الطيران الدولية، مع سلسلة توريد متكاملة في دولة الإمارات، بدءاً من الشراء والشحن والتكرير والتخزين والتوزيع وانتهاءً بخدمات تزويد وقود الطائرات.

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