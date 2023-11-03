مدينة دبي الملاحية تسجل اليوم 7 صفقات بيع لأراضٍ بـ 1.3 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دائرة الأراضي والاملاك في دبي اليوم 7 صفقات بيع لقطع أراض في مدينة دبي الملاحية بقيمة تجاوزت 1.3 مليار درهم.

وتصدرت صفقات مدينة دبي الملاحية المسجلة اليوم صفقة بيع أرض مساحتها 506 آلاف قدم مربع بقيمة 506 ملايين درهم، لتسجل بذلك 1000 درهم سعر بيع القدم المربع، تلتها صفقة بيع أرض مساحتها 386 ألف قدم مربع بقيمة 347 مليون درهم مسجلة بذلك 900 درهم سعر بيع القدم المربع.

وتجاوزت قيمة المبيعات المسجلة رسمياً منذ صباح اليوم حتى الآن 2.4 مليارات درهم حصيلة 230 صفقة بيع عقارية.

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