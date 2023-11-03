«ستاندرد تشارترد» و«إنوفيشن هب» يتوجان أفضل ثلاث رائدات أعمال في الإمارات

المصدر: دبي - البيا ن

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قدمت الدورة الخامسة من برنامج «المرأة والتكنولوجيا»، والذي أطلقه بنك ستاندرد تشارترد بالشراكة مع مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، إجمالي 100,000 دولار من رأس المال الأولي غير المقترن بتملك الأسهم لثلاث شركات تقنية ناشئة بارزة تقودها رائدات أعمال في دولة الإمارات.

وحصلت نور طاهر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنتلا» على المركز الأول، وهي منصة تسد الفجوة بين تطورات الذكاء الاصطناعي العالمية والعالم العربي، وذلك من خلال بناء وضبط نماذج التعلم الآلي بما يلائم مختلف اللهجات العربية، على 50,000 دولار، وفازت لارا حسين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ذا ويست لاب» بالمركز الثاني، وهي شركة متخصصة في تحويل فائض الطعام وبقاياه إلى سماد طبيعي، وتقدم خدمات مخصصة لتلبية مختلف احتياجات المؤسسات، بما في ذلك المطابخ السحابية، والفنادق، والمطاعم، والمنازل، والمقاصف، والمدارس، والجامعات، وحصلت على 30,000 دولار.

بينما حصدت الدكتورة أنوشكا باتشافا، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للإنتاج في «ويل أكس» بالمركز الثالث، وهو تطبيق يوفر حلولاً متخصصة في التأمين الرقمي، ويجمع بين الصحة والعافية والوقاية لتقليل تكلفة الشكاوى وتعزيز الصحة العامة، على رأس مال أولي قيمته 20,000 دولار.

وتوفر هذه الجوائز النقدية دفعة نوعية داعمة لمشاريع الشركات المشاركة. وتضمنت قائمة المرشحين النهائيين منصة «تكية»، وشركة «سافي»، وتطبيق «ساف»، وتطبيق «ويل أكس»، ومنصة «بلاي: دايت»، وتطبيق «ماماهود»، وتطبيق «هوبلا»، وتطبيق «موناك» للخدمات الإلكترونية، وشركة «ذا ويست لاب»، ومنصة «إيكوسينتريك»، ومنصة «إنتلا».

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