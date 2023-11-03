«دوبال لاستثمارات السحب» تستحوذ على «ثيرماليكس إنك» لتعزيز عملياتها في أمريكا الشمالية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «دوبال لاستثمارات السحب» (Dubal Extrusion Investment)، المملوكة بالكامل لـ«دوبال القابضة»، إكمال استحواذها على «ثيرماليكس إنك»، شركة سحب الألمنيوم المتخصصة في أنابيب الألمنيوم المنبثق متعددة المنافذ، والتي تتخذ من مدينة مونتغمري بولاية ألاباما الأمريكية مقراً رئيساً لها.

ويأتي الاستحواذ تلبيةً للطلب المتزايد على منتجات «دوبال لاستثمارات السحب»، ضمن قطاعات السيارات وأجهزة التدفئة والتهوية والتكييف والمنتجات التجارية الأخرى.

وبعد إتمام استحواذها على «ثيرماليكس إنك»، وشركتها الشقيقة «أو إس إي للصناعات»، ستعمل «دوبال لاستثمارات السحب»، على ضمان إمدادات أنابيب الألمنيوم متعددة المنافذ لأجهزة التدفئة والتهوية والتكييف في صناعة السيارات، وغيرها من القطاعات، إلى جانب أنابيب تبريد البطاريات لصناعات السيارات الكهربائية حول العالم.

ويشكل الاستحواذ خطوةً استراتيجية تعزز مكانة «دوبال لاستثمارات السحب»، كشركةٍ رائدة في تلبية احتياجات عملائها، واستيفاء أعلى معايير الجودة والسرعة في تسليم الألمنيوم المسحوب، وضمان أمن الإمدادات، فضلاً عن كفاءتها في رفع استطاعتها الإنتاجية.

وقال أحمد حمد بن فهد الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة: «يتمثل الهدف الرئيس لتأسيس شركة دوبال لاستثمارات السحب، في الاستثمار بأسواق الألمنيوم، تلبيةً للطلب المتنامي ضمن مُختلف القطاعات، وترسيخ مكانتها كشركةٍ رائدة عالمياً في سوق أنابيب الألمنيوم متعددة المنافذ. وفي إطار عملية الاستحواذ، سندعم «ثيرماليكس» بالخبرات الفنية والتشغيلية الرائدة لشركة «أو إس إي للصناعات»، وذلك لإدارة عمليات الشركة، وتلبية أعلى معايير الجودة.

وسيعمل فريق «أو إس إي للصناعات» بالتعاون مع «ثيرماليكس»، لتلبية متطلبات العملاء الحاليين والجُدد في منطقة الأمريكتين، وضمان النمو المستدام للأعمال. ويمثل الاستحواذ خطوة مهمة في إطار جهود «دوبال لاستثمارات السحب»، لتعزيز النمو على امتداد سلاسل القيمة في قطاع الألمنيوم المصبوب».

وقال دييغو دالويسيو رئيس «ثيرماليكس إنك»: «ننظر بثقة حيال الآفاق المستقبلية الواعدة لشركة «ثيرماليكس إنك»، في ظل التوقعات بتنامي الطلب على المنتجات التخصصية ضمن قطاع المركبات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايُد التركيز على استخدام الألمنيوم، نظراً لدوره في إنقاص وزن السيارات، وخفض الانبعاثات الكربونية، وجعل العمليات التشغيلية صديقةً للبيئة. ونحن على يقين بأن هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية ناجحة، ستنعكس إيجاباً على السوق الأمريكي، بتوجيهٍ ودعمٍ من شركة دوبال لاستثمارات السحب».

وتماشياً مع التزامها بتطوير سلاسل القيمة، تستكشف الشركة آفاق الاستثمار في إطلاق منشأة تتضمن مكابس ضخمة للسحب ومركزاً للتشغيل الآلي، بالإضافة إلى منشأة إعادة تدوير لإنتاج قضبان الألمنيوم من توليد الخردة. وتأسست الشركة في عام 2023 في دبي، بهدف الاستثمار وتعزيز النمو في الصناعات المرتبطة بسحب الألمنيوم.

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