استعراض تأثير التكنولوجيا على الشركات والاستعداد للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

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تناولت فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي، تأثير التكنولوجيا المتطورة على الشركات، وحاجة القوى العاملة إلى الاستعداد لمستقبل يعتمد إلى حد بعيد على التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وعقدت أمس جلسة حوارية شارك فيها عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري؛ وبريت أرميتاج، المدير التجاري لـ«كيرزنر إنترناشونال».

وتحدثت الجلسة عن النموذج العالمي الذي أرسته دبي بقدرتها على تحفيز القطاع السياحي ليكون مورداً مهماً للإيرادات. وتناولت كيف يمكن لدبي أن تكون نموذجاً للاقتصادات في جميع أنحاء العالم من خلال نجاحها في إنشاء قطاع سياحي مستدام أضحى كذلك إحدى دعائم قوتها الاقتصادية.

وبالتركيز على دبي كمدينة رائدة في مجال السياحة، تبادل المتحدثان الرؤى حول الدروس الأساسية التي يمكن لدبي مشاركتها مع الأسواق الناشئة فيما يخص قدرتها على بناء قطاع سياحي مستدام ومزدهر. كما ناقشا القطاعات الرئيسية التي استفادت من ازدهار قطاع السياحة من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة.

توجيهات

وقال عصام كاظم إن توجيهات القيادة الحكيمة لإمارة دبي واستراتيجياتها الواضحة ساهمت في نجاح التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان ريادة دبي في القطاع السياحي، حيث أصبح القطاع اليوم ركيزة أساسية لتعزيز اقتصاد الإمارة. كما نجحت في خلق بيئة محفزة ترغب الجنسيات المتعددة الثقافات في زيارتها.

وأضاف: نحن نتطلع في دبي إلى تعزيز القطاع السياحي من خلال الاهتمام بالتراث والثقافة التي تشكل محاور جاذبة للسياح، إلى جانب السياحة البحرية وسياحة الأعمال. وفي نفس الوقت نعمل على تطوير مشاريع فندقية مميزة؛ لذا فإن دبي تتمتع بتوازن مثالي بين التراث والهندسة المعمارية الحديثة، كما أن استراتيجيتنا في هذا الإطار مستمرة في التطور حتى نصل إلى هدفنا، وهو أن تصبح دبي إحدى أهم الوجهات الثلاث الأكثر زيارة على مستوى العالم.

بدوره، قال أرميتاج إن الشركة التي عملت على إنشاء فندق «أتلانتس النخلة» عملت بجهد كبير ليصل المشروع إلى ما هو عليه اليوم، مؤكداً أن خطط الشركة لا تُركز فقط على فئة الخمس نجوم، بل تسعى إلى التنوع، وقد أطلقت عروض فنادق بفئة أربع نجوم.

وأشار إلى أن دبي تعد من الوجهات السياحية المتميزة على مستوى المنطقة والتي تحظى بحصة كبيرة من السياح، كما تستفيد دبي من التنافسية التي تشهدها المنطقة مع ظهور وجهات جديدة، حيث يعزز هذا الأمر ثقة السياح في هذه المنطقة، ويسلط الضوء على المزايا السياحية الإيجابية التي تقدمها للزوار.

ذكاء اصطناعي

وبدأت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى بجلسة بعنوان «الرحلة الذكية في اعتماد الذكاء الاصطناعي»، ألقاها تيد سودر، المسؤول التنفيذي السابق لدى شركة «غوغل»، وتطرق فيها إلى المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث أكد أن الفرص أكبر بكثير من المخاطر، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي سيسهم في تقليل تكلفة الأعمال وتحسين العوائد.

وأوضح سودر أن الذكاء الاصطناعي سيطلق جيلاً جديداً من رواد الأعمال، والكثير من هذه الشركات الناشئة ستتخذ دبي مركزاً لها بفضل سياسات النمو التي تقوم بها الحكومة، وبفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها غرف دبي في التعريف بالإمارة، ودعم أعضائها في إيجاد أسواق جديدة لأعمالهم وتقديم قراءات ودراسات تحليلية للكلفة والعوائد الاستثمارية.

استثمارات

وفي جلسة بعنوان «الاستثمار في مستقبل الرخاء»، تحدثت نور سويد المدير العام في «جلوبال فنشرز»، عن دور الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال التركيز على القطاعات المؤثرة بما فيها الزراعة والصحة، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تأسيس بنى تحتية قادرة على إيجاد حلول للتحديات، ومواكبة التطورات التي نتوقعها خلال الأعوام الخمسة القادمة، بما فيها التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى الزراعة العمودية وغيرها.

وتطرقت سويد إلى أهمية موضوع التمويل التكنولوجي باعتباره مهماً في سد ثغرة قائمة في المنطقة العربية التي تعاني معظم الدول فيها من غياب البنى التحتية.

بدوره، أشار رونالدو مشحور، نائب رئيس «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى الانطلاقة والريادة التي حققتها دبي بفضل مدينة دبي للإنترنت واستثمارها في مجال الاتصالات والإنترنت، الأمر الذي عزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن ذلك ترافق مع رؤية حكومية قادرة على قراءة المستقبل والتكيف معه، فدبي اليوم أصبحت مركزاً للنجاح، ولديها أجيال من رواد الأعمال القادرين على إطلاق المزيد من قصص النجاح في هذا المجال.

من جهتها، قالت كاثي جونج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «وونيس لابز»: تمثل دبي وجهة أساسية وخياراً مفضلاً لإنشاء الشركات ودعمها، فهي تسمح لنا بالوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فدبي هي الصين الجديدة وهي وجهة اقتصادية رائدة تصنع التاريخ، ونحن نرغب أن نكون جزءاً من هذا التاريخ.

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