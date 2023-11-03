تعاون بين غرف دبي وبنك الشريعة الإندونيسي لتطوير البيئة المالية والمؤسسية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت غرف دبي، خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال، مذكرة تفاهم مع بنك الشريعة الإندونيسي، أكبر بنك للشريعة الإسلامية في إندونيسيا، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات، ومساعدة البنك على التوسع، والوصول لقاعدة واسعة من العملاء المصرفيين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك، من خلال تبادل المعرفة المالية والمعلومات الضرورية في مجالات رئيسية، والمساهمة في تطوير البيئة المالية والمؤسسية، والارتقاء بهذا التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة.

تأسيس

تأسس بنك الشريعة الإندونيسي عام 2021 نتيجة للاندماج بين «بنك بي أر أي شريعة»، و«بنك شريعة منديري»، و«بنك بي إن أي شريعة»، وقد وحد هذا الاندماج نقاط القوة الرئيسية للبنوك الإسلامية الثلاثة، مما أتاح توسيع نطاق الخدمات والانتشار ومستويات رأس المال، التي يقدمها البنك الموحد، وفي عام 2022، تجاوزت إيرادات البنك 1.2 مليار دولار، وحقق أرباحاً تزيد على 250 مليون دولار، ويبلغ رأس مال البنك ما بين 15 - 17 مليار دولار.

وكان بنك الشريعة الإندونيسي قد أعلن عن تأسيس مكتب له في دبي، في إطار خطط توسعه بالأسواق العالمية، حيث ساعدته غرف دبي في مسألة الحصول على الترخيص اللازم في مركز دبي المالي العالمي.

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: إن التعاون مع أكبر بنك للشريعة الإسلامية في إندونيسيا يعكس الالتزام التام بتوفير كل التسهيلات لجميع الشركات على اختلاف أنواعها للتوسع في دبي، والاستفادة من المنظومة المتطورة لمزاولة الأعمال، التي تتمتع بها الإمارة، لافتاً إلى حرص الغرف على توفير كل الإمكانات، التي تساعد الشركات والمؤسسات العالمية على تحقيق أهدافها من التوسع في سوق دبي.

مبادرة

جرى توقيع مذكرة التفاهم، ضمن مبادرة منصة صفقات الأعمال «The Deals Hub»، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي، وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين، بما يرسخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة لممارسة الأعمال.

ويجمع منتدى دبي للأعمال أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.

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