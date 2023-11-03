سوق دبي يصعد للجلسة الخامسة على التوالي

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الخامسة على التوالي، حيث ارتفع أمس 0.54% أو ما يعادل 20.87 نقطة، مسجلاً 3913.42 نقطة، عند أعلى مستوى منذ أسبوعين، ليربح السوق 1.8 مليار درهم بدعم أسهم قطاعي العقارات والسلع الاستهلاكية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 656.53 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 658.34 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات 22 سهمًا بسوق دبي، وقفز بالحد الأقصى بـ14.7%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 120.6 مليون درهم، تعادل 37.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 323.6 مليون درهم، مرتفعًا 1.5%، ليغلق السهم عند 6.77 دراهم. كما ارتفعت أسهم «الإمارات ريم للاستثمار» 6.3%، و«سوق دبي المالي» 3.8%، و«ديار للتطوير» 3.7%، و«إعمار للتطوير» 3%، و«مصرف عجمان» 2.9%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بـ0.60% إلى مستوى 9486.43 نقطة. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 221.3 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 112.5 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 109.6 ملايين درهم، مرتفعاً 1.7%، ليغلق عند 3.6 دراهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي «أسمنت الفجيرة» 14.5%، و«أيبيكس للاستثمار» 10.7%، و«أدنوك للتوزيع» 7.1%، و«جلفار» 4.8%، و«الدار العقارية» 3.7%.

مكاسب

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بواقع 33.8 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.466 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.499 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و658.34 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

السيولة

واجتذبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و323.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 425.2 مليون سهم عبر تنفيذ 23.9 ألف صفقة.

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