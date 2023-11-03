«بي إن بي باريبا لإدارة الثروات» تتوسع إقليمياً عبر افتتاح مقر جديد في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بي إن بي باريبا لإدارة الثروات» (BNP Paribas) افتتاح مكتبها الجديد في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس»، ضمن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتشكل هذه الخطوة محطة مهمة جديدة في مسيرة الشركة، بما يسهم في تعزيز نموها انطلاقاً من التزامها الراسخ تجاه عملائها.

وقال أنطوان شمالي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إن بي باريبا لإدارة الثروات الشرق الأوسط»: يشكل نجاح «بي إن بي باريبا لإدارة الثروات» في منطقة الشرق الأوسط دليلاً ملموساً على ثقة عملائنا بنا، ويعكس افتتاح مكتبنا الجديد التزامنا الدائم بتقديم أفضل الخدمات، وتبني أعلى معايير الاستدامة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا أن نشهد هذه المرحلة التوسعية لنطاق أعمال ومكاتب «بي إن بي باريبا لإدارة الثروات»، ونؤكد مواصلة دعمنا لها، بما يضمن ازدهارها ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي، التي تضم أكثر من 330 شركة رائدة في قطاع إدارة الثروات والأصول، ومن المشجع أن نرى التزام هذه الشركة في مجال العمل المناخي، بما ينسجم مع توجهاتنا ومع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، فيما نواصل البحث عن حلول جديدة طويلة الأمد، في إطار مساعينا الجماعية لبناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات»، وقدم مكتب الشركة الجديد طلباً للحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED، نظراً لنجاحها في خفض استهلاك كمية الطاقة، وإدارتها الفعالة للموارد.

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