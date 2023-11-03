«ساتشيروم» للعطور تخطط لإنشاء وحدة أبحاث في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تخطط شركة العطور الهندية «ساتشيروم» لاستثمار أكثر من 5 ملايين دولار لإنشاء وحدة أبحاث في دبي، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وحسبما جاء في البيان فإن الشركة تتطلع لتعزيز أعمالها في سوق الإمارات المزدهر، حيث تهدف لتحقيق نمو في الإيرادات بمقدار 10 أضعاف، خلال الـ36 إلى 60 شهراً المقبلة.

وقال المدير العام للشركة، مانوج أرورا: إن «الشرق الأوسط ملتقى للثقافات من جميع أنحاء العالم، والأعمال التجارية تتسم بالسلاسة بشكل ملحوظ، ففي وقت سابق كانت لندن وروما وباريس من رواد أسواق المنتجات الفاخرة، لكن اليوم، أصبحت دبي مركزاً كبيراً للأزياء وأسلوب الحياة».

وقال البيان: «تخطط شركة Sacheerome لاستثمار أكثر من 5 ملايين دولار، لإنشاء مركز أبحاث وابتكار ومختبر تطبيقات، ومركز تقييم، ومكتب مبيعات ومستودع في الإمارات على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة».

وفقاً لتقرير أبحاث السوق المتخصصة وصلت قيمة صناعة العطور في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى نحو 2.92 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 4.16 مليارات دولار، بحلول عام 2032.

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