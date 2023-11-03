أمنيات تطلق «أورلا إنفينيتي» في نخلة جميرا

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة أمنيات للتطوير العقاري، أحدث مشاريعها الفاخرة «أورلا إنفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي» في نخلة جميرا.

ويُشكل مشروع «أورلا إنفينيتي» ثمرة تعاون مع أبرز المصممين والمشغلين والشركاء في العالم، تحت مظلة وإشراف شركة أمنيات. وستتولى مجموعة الضيافة العالمية دورشيستر كوليكشن إدارة المشروع، في حين أوكلت مهمة ابتكار الطابع الهندسي إلى شركة «فوستر آند بارتنرز».

يتألف المشروع من 20 وحدة سكنية مزدوجة، تتميز كل منها بخصائص مميزة، تشمل مصعداً خاصاً للوصول المباشر إلى الشقق، ومساحات مزدوجة الارتفاع، وواجهات ممتدة من الأرض إلى الأسقف. وتتمثل أبرز مزايا المشروع من خلال الشرفات الفسيحة التي تحتوي على أحواض سباحة خاصة، يصل طولها إلى 18 متراً، وتوفر إطلالات لا متناهية، بزاوية 270 درجة على المدينة والبحر. وتتوفر أيضاً ميزة التحكم الآلي الذكي للمنازل.

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