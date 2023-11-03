الإمارات مرشحة لتسجيل أكبر نسبة مئوية للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، أمس، الإمارات للاطلاع على أحدث المستجدات التي تشهدها ابتكارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في تمكين جميع المؤسسات عبر مختلف القطاعات في الدولة.

يأتي ذلك فيما توقع تقرير شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أن تصل قيمة صناعة الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030. وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تستعد لاحتضان أكبر نسبة مئوية من تقنيات الذكاء الاصطناعي في اقتصادها مقارنة بأي دولة أخرى في المنطقة، حيث من المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 14 % بحلول عام 2030.

وأوضح ناديلا أن الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً جذرياً في مستوى إنتاجية الأفراد، ويعزز الابتكار في المؤسسات وقطاعات الأعمال على الصعيدين العالمي والمحلي، بما في ذلك دولة الإمارات. وأثنى ناديلا على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لتكريس هذه التقنيات في تحفيز الابتكار وتذليل العقبات، وتقديم فرص وفيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ويجدر بالذكر أن مايكروسوفت بدأت عملياتها في دولة الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً، ولا تزال تواصل تعزيز تواجدها بفعالية، خاصة بعد استثمارها الكبير بجلب أول مراكزها السحابية في منطقة الشرق الأوسط على أراضي دولة الإمارات لتكون موقعاً لها في المنطقة، والتي تعتبر محركاً رئيسياً وراء دعم وتعزيز عمليات التحول الرقمي في مختلف قطاعات الاقتصاد داخل البلاد.

وأعلن ناديلا خلال خطابه في هذا الحدث عن توفر خدمة «Azure OpenAI» في الأيام القادمة، حيث ستتوفر بالضبط في وقت لاحق من هذا الشهر عبر مراكز مايكروسوفت السحابية في دولة الإمارات. وسوف تتيح هذه الخدمة إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات ونماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة، بما في ذلك «GPT-4» و«Codex» و«DALL-E 2».

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