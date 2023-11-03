افتتاح معرض «المغامرات والتخييم» بإكسبو الذيد

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد مركز إكسبو الذيد، أمس، الافتتاح الرسمي لفعاليات النسخة الخامسة من معرض «المغامرات والتخييم 2023»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبإشراف مركز إكسبو الشارقة، حتى 5 نوفمبر الجاري، وسط مشاركة أكثر من 35 شركة ونخبة من أبرز العلامات التجارية المتخصصة في مجال التخييم والرحلات البرية والبحرية.

افتتح المعرض عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام الغرفة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والدكتور محمد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسلطان شطاف المدير التجاري في المركز.

وتجول الحضور في أرجاء المعرض، واستمعوا لشرح من العارضين حول ما يقدمونه في هذه النسخة من منتجات ومعروضات جديدة، كما تعرفوا إلى أحدث منتجات وتجهيزات التخييم وإكسسواراتها ومستلزمات الرحلات البرية، إلى جانب أجهزة الأمان والسلامة الخاصة بالتخييم، ومعدات ولوازم الصيد البري والبحري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز