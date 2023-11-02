11.6 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «ألفا ظبي القابضة»، نتائجها المالية لغاية 30 سبتمبر 2023، حيث سجلت الشركة نتائج قوية محققةً ارتفاعاً 29 % في صافي الأرباح إلى 11.6 مليار درهم، على أساس سنوي، مقارنة مع 9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من 2022.

وأرجعت الشركة النمو إلى مجموعة من العوامل بما فيها التوسع العضوي المطرد وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ما يؤكد التزام المجموعة الثابت بتعزيز عائدات المساهمين.

وحققت «ألفا ظبي» قفزة 22 % في الإيرادات على أساس سنوي مسجلةً 32.4 مليار درهم مقارنة مع 26.6 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.

أداء قوي

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: إن الأداء المالي المميز توجته ألفا ظبي بـصافي أرباح بقيمة 11.6 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر من 2023، جاء ثمرة استراتيجيتنا البناءة والمتعددة الأوجه، وسعينا الدؤوب لتحقيق نمو مطرد للشركة.

وأضاف: نحن سعداء بهذا الإنجاز الذي تحقق نتيجة التعاون الرائع بين شركات محفظتنا التي تغطي قطاعات حيوية متنوعة، ويجسد التزامنا الثابت بالعمل وفق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية.

ونشكر جميع زملائنا في فريق العمل والإدارات العليا على أدائهم المميز وتفانيهم للارتقاء بأداء شركتنا وتحقيقها لهذه الأرقام الواعدة. لقد ساعدنا هذا التعاون والتآزر على إطلاق الإمكانات الحقيقية لاستثماراتنا وتقديم قيمة كبيرة لمساهمينا.

وأشار المهندس حمد العامري، إلى أن الشركة تمضي قدماً خلال الفترة المتبقية من العام للبناء على الزخم الكبير الذي حققناه، وتسجيل نمو استراتيجي مطرد في أعمالنا، مع اغتنام الفرص الاستثمارية المجدية لإثراء محفظة أعمالنا من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي المتنوع، ونهدف من خلال ذلك إلى تحقيق هدفنا الشامل المتمثل بتعزيز حضورنا في مشهد الاستثمار العالمي.

محفظة الأعمال

وكان لتنوع محفظة أعمال ألفا ظبي دور رئيسي في نمو الإيرادات، حيث واصلت المجموعة تطوير محفظتها الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك قطاعا الضيافة والطاقة.

إضافة إلى إطلاقها منصة «كلايمت كابيتال»، واستثمارها في مشاريع مالية عبر مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك المشروع المشترك الذي أطلقته «ألفا ويف فينشرز» بالتعاون مع «شركة مبادلة للاستثمار» للدخول معاً في فرص عالمية مجدية في مجال الائتمان.

الوضع المالي

وتتمتع مجموعة ألفا ظبي القابضة بوضع مالي قوي، حيث يبلغ إجمالي قيمة أصولها 133.6 مليار درهم، ووضعها النقدي ممتاز، إذ وصل إلى 19.1 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2023، بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي تمت منذ العام 2022، والأداء القوي عبر جميع القطاعات خلال هذه الفترة.

وتستعد ألفا ظبي القابضة فيما تبقى من العام الجاري لتحقيق المزيد من النمو واغتنام فرص استثمار واعدة عبر دمج أصول تشغيلية جديدة من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي المتنوع، مع فرض هيكلية فاعلة ومثالية للحوكمة المؤسسية عبر محفظة أعمالها الغنية.

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