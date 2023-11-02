مسؤولون وفعاليات اقتصادية: الإمارات سطرت إنجازات تنموية غير مسبوقة

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن الإمارات استطاعت خلال سنوات قليلة أن تسطر إنجازات تنموية غير مسبوقة جعلت منها نموذجاً يحتذى في شتى قطاعات الاقتصاد. وقالوا، بمناسبة «يوم العلم»، الذي تحتفل به الدولة في الثالث من نوفمبر من كل عام، إن الإمارات نجحت في تحقيق مزيد من الإنجازات التي تعزز من ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية بمختلف القطاعات والميادين.

تلاحم

وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن يوم العلم مناسبة وطنية يلتف فيها أبناء الإمارات حول رايتهم بكل فخر واعتزاز، حيث تجسد الإمارات في هذا اليوم قيم التلاحم والتعاضد، فمشاعرنا تجاه علمنا ثابتة وتزيدها الأيام قوة ورسوخاً وشموخاً، وتعطينا الدافع للبذل والعطاء ليظل مرفوعاً وخفاقاً في كل الميادين، وهو يوم نجدد فيه سنوياً عزمنا للسير على نهج قيادتنا الرشيدة لتبقى راية دولتنا ورمز وحدتنا عالية وشامخة بين الأمم، تعكس مكانة الإمارات العالمية بوصفها نموذجاً للتطور والنهضة والبناء.

وأضاف أن الاحتفال بيوم العلم يجسد حكاية التأسيس التي رسخت في لحظة تاريخية قيم الوحدة ومعاني السيادة، وعندما ترفرف أعلام الوطن في كل مكان بحركتها الدؤوبة وعلوها المهيب فإنها تؤكد أن الإنجاز المستدام في هذا الوطن الغالي لا يتحقق إلا بتلاحم القلوب وسموها إلى الغايات العظيمة وبتوجه الإرادات نحو العمل والعطاء بلا حدود، وبذل الجهد الصادق والمتواصل في كل الميادين.

ولاء

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد العزم والعهد والولاء لقيادتنا الحكيمة على صون الوطن لتبقى رايته خفاقة وشامخة، وتعزيز معاني الوحدة والتضامن بين أبناء الإمارات تحت راية موحدة، تتأصل فيها مشاعر الفخر والانتماء والاعتزاز بمنجزات الوطن، وتعكس عمق تمسكنا بقيم الاتحاد ومبادئه السامية التي أرساها الآباء المؤسسون الذين ضربوا أروع الأمثلة في بناء الأوطان وتوحيد ترابها وجمع أبنائها ليكونوا على قلب رجل واحد.

وقال إن علم الإمارات يرتفع عالياً ليبقى شامخاً، وشاهداً على إرادة ووفاء شعب يعاهد قيادته ووطنه على الولاء والتلاحم الوطني، في الوقت الذي غدت فيه دولة الإمارات محط أنظار واحترام وإعجاب العالم أجمع، من ناحية التطور في جميع المجالات التنموية والإنسانية، مضيفاً أنه في يوم العلم يجدد شعب الإمارات العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء، من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهار ورفاه الأجيال، من خلال الاعتزاز بالقيم والهوية الوطنية لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة بين الأمم، مشيراً إلى أن الإمارات وهي تحتفل هذا العام بيوم العلم، فإنها تخطو بثبات نحو صناعة المستقبل المزدهر بمشاريع حضارية استثنائية لتبقى في مقدمة الدول المتحضرة، ويبقى علمها مرفوعاً في كل الميادين والمجالات.

اتحاد

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: إن علمنا هو مصدر فخرنا، وعنوان اتحادنا، ورمز وجودنا على هذه الأرض الطيبة تحت ظل قيادة رشيدة تبذل كل ما بوسعها لإسعاد شعبها، والارتقاء بدولتنا الحبيبة إلى آفاق جديدة من الرفاه والتقدم والازدهار.

وأكد أن يوم العلم تحول إلى مناسبة وطنية راسخة يعبر فيها سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين عن الانتماء والولاء للدولة وقيادتها، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، حيث يعكس الاحتفال بهذا اليوم صورة مشرقة عن توحد أبناء الوطن تحت راية الاتحاد، والتعبير عن الولاء للقيادة والانتماء للوطن، كما أن يوم العلم هو مناسبة وطنية للتأكيد على القواعد والقيم التي قامت عليها دولة الإمارات، وتجسيد أسمى معاني الوحدة والتلاحم التي أرساها قادة الاتحاد الذين رسموا ملامح مستقبل وطن فاقت طموحاته التوقعات، وتصدرت إنجازاته العناوين، وأصبح نموذجاً للرقي الحضاري والإنساني.

واختتم قائلاً: نرفع اليوم علم الإمارات عاقدين العزم على مواصلة مسيرة التنمية والريادة تحت إشراف قيادة رشيدة صنعت المستحيل واستشرفت المستقبل، ونؤكد مواصلة جهودنا نحو تحقيق الرؤى والتوجهات الحكومية من خلال مواصلة العمل على تطوير القطاع العقاري في دولتنا الحبيبة باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني مع التركيز على تحقيق مبدأ الاستدامة، والإسهام في تعزيز التميز والنمو في هذا القطاع تحت راية الاتحاد بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة وجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

تلاحم

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن يوم العلم مناسبة وطنية مهمة تتجسد فيها مشاعر الوحدة والولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الحكيمة، بما يؤكد تلاحمنا ويعكس عمق احترامنا لعلمنا رمز وحدتنا، مشيراً إلى أن الشعور بالفخر والاعتزاز هو الذي يسمو في وجداننا في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، بشموخ علم الإمارات تجسيداً لما وصل إليه وطننا من مجد وعلو، بفضل جهود قيادتنا الحكيمة في بناء دولة استطاعت أن تحقق خلال سنوات قليلة إنجازات عالمية على المستويات كافة ليغدو علم دولتنا عنوان المجد ورمز العزة والكرامة.

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم العلم يعد مناسبة وطنية ستقف دوماً شاهدة ومعبرة عن أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن والالتزام بمواصلة العمل بجد وإخلاص ليبقى علم دولة الإمارات خفاقاً عالياً، حيث تجتمع في هذا اليوم سواعد أبناء شعب الإمارات تحت علم الإمارات متمسكين بالمبادئ النبيلة النابعة من هويتنا وثوابتنا الوطنية وتطلعنا للمستقبل المزدهر، مجددين عهد الولاء والوفاء للوطن والقيادة الحكيمة، مؤكدين العزم على مواصلة العطاء وبذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة الإنجاز والتميز في جميع الميادين والمجالات، وترسيخ مكانة الدولة الرائدة إقليمياً وعالمياً، ليبقى علمنا شامخاً في سماء الإنجازات، ووطننا عزيزاً وقوياً بما نحققه من تقدم وحضارة.

وحدة

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: إن يوم العلم مناسبة وطنية تعبر عن رمزية وقيمة العلم في بناء وتقدم الإمارات، إنه يوم نحتفي فيه بوحدتنا وانتمائنا لوطننا الغالي، وبوفائنا وولائنا لقيادتنا الحكيمة، في هذا اليوم نستذكر الآباء المؤسسين وإسهاماتهم الكبيرة وجهودهم الرائدة التي كان لها الفضل الكبير فيما وصل إليه مجتمعنا من تطور وازدهار.

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم العلم يمثل فرصة مهمة للتعبير عن الفخر بهويتنا، ولتعزيز الروح الوطنية والالتزام بالقيم الأصيلة والنبيلة التي تربى عليها الشعب الإماراتي، قيم الخير والعطاء والتسامح والمحبة والتعاون.

وأضاف: هذا اليوم العظيم مناسبة تستحق الاحتفاء وتأمل ماضينا المجيد، وحاضرنا الزاخر بالإنجازات، والمستقبل المشرق الذي يزداد فيه أبناء دولة الإمارات تماسكاً وتلاحماً، ونجدد التزامنا بالمضي قدماً تحت راية عزتنا وشموخنا وخلف قيادتنا الحكيمة لمواصلة مسيرتنا التنموية المستدامة وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية بمختلف القطاعات والميادين.

إنجازات

وقال عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»: إن يوم العلم مناسبة وطنية تعكس مدى اعتزازنا بهويتنا الوطنية التي شكلت تاريخنا العميق وإنجازاتنا الحافلة بعلم يرمز إلى التوحيد والسلام والقوة والحكمة، وشهادة على المكانة الرفيعة التي وصلت إليها دولتنا في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد أن يوم العلم مناسبة عظيمة لنجدد العهد بأن نبقى أوفياء لقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، وأن نعبر عن حبنا وانتمائنا وولائنا لوطننا وقيادتنا الرشيدة، وهو يوم نستذكر فيه التضحيات والعطاءات التي شكلت مسارنا نحو التقدم والازدهار، لنؤكد أن دولة الإمارات تخطو بثبات نحو المستقبل الذي تستشرفه بمشاريع حضارية استثنائية لتبقى في مقدمة الدول المتحضرة، ويبقى علمها مرفوعاً في كل الميادين والمجالات.

تضحيات

وقال عبدالعزيز آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: نحتفل بمناسبة عزيزة علينا جميعاً وهي يوم العلم الذي يشكل رمزاً لاتحادنا الذي قام بإصرار وعزيمة آبائنا الأوائل الذين قدموا التضحيات الكبيرة من أجل أن يبقى وطننا قوياً شامخاً تحت راية موحدة عالية، ولكي يعيش أبناؤه في عزة وكرامة ورفاه.

وأضاف: إن الاحتفال بيوم العلم يعكس حب المواطنين وولاءهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة التي تسير وفق نهج متميز تهدف من خلاله إلى تكريس وتعزيز التلاحم الوطني الذي أسس له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى باتت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتسخير كل الإمكانات المتاحة لتحقيق الرفاه والازدهار والأمان لهم.

وختم آل صالح تصريحه بالقول: في هذا اليوم، يلتف جميع أبناء الإمارات بقلوب صادقة يملؤها الفخر والاعتزاز حول علم الدولة الذي رفعه الآباء المؤسسون، ويؤكدون التزامهم بالقيم السامية التي غرسوها في نفوس أبناء الإمارات، ونحن في دائرة التسجيل العقاري في الشارقة نتعهد بمواصلة العمل الجاد والمخلص والعطاء غير المحدود، مسترشدين برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لنشارك في رسم مستقبل دولة الإمارات كي يبقى علمها عالياً خفاقاً في كل مكان.

اعتزاز

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: نحيي اليوم مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، ونحتفي براية دولتنا ورمز اتحادها وسيادتها، تعبيراً عن فخرنا واعتزازنا بانتمائنا لوطننا. وتتجلى في يوم العلم معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن، إذ نجدد فيه عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة، والوفاء لنهج وإرث الآباء المؤسسين الذين التقت إرادتهم على تأسيس وطن موحد تحت راية الاتحاد، كما يحمل هذا اليوم في طياته دلالات وطنية عظيمة، حيث نستلهم منه العزم على مواصلة مسيرة التقدم والنماء، وإعلاء راية وطننا شامخة خفاقة.

وأضاف: نشارك أبناء الوطن وجميع المقيمين على أرضه الاحتفاء بيوم العلم، مجددين التزامنا بالمضي قدماً في الإسهام بترسيخ المكانة الريادية لدولتنا، وتعزيز تنوع ومرونة واستدامة اقتصادنا الوطني.

رمز الكرامة

وقال عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات: نحتفل في هذا اليوم الوطني بكل فخر واعتزاز بعلم دولتنا، رمز الكرامة والشرف، الذي يمد أبناء وطننا بالإلهام والعزيمة لتحقيق طموحاتهم وإنجازاتهم، حيث يأخذنا علمنا في رحلة طويلة من التطور والتميز، ويمنحنا القوة والإصرار لمواصلة مسيرة التفوق والريادة التي بدأها الآباء المؤسسون، الذين قدموا تضحياتهم ليبقى العلم رمزاً مضيئاً في سماء الإمارات، مشعاً بقيم التسامح والسلام والعطاء، ومجسداً معاني التضامن والوفاء لوطننا الكريم ولقيادتنا الحكيمة التي وضعت الدولة في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف: إن علم الإمارات يعكس المفاهيم الوطنية السامية والراسخة، ويمثل الاحتفال بهذه المناسبة الغالية فرصة للتفكير في تاريخنا المجيد والاعتزاز بإنجازاتنا الكبيرة في شتى المجالات، والتطلع نحو المستقبل المشرق والمفعم بالتنمية والتطوير المستدامين، برؤية قيادتنا الثاقبة وتوجيهاتها الملهمة، وبهمة وسواعد أبناء الوطن تحت راية وإرادة موحدة.

فرصة

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»: إن مناسبة يوم العلم، التي تصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، هي مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة الاستثنائية، وفرصة لاستذكار المكتسبات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة خلال مسيرة التنمية الخاصة بها، وكانت جزءاً أساسياً من ترسيخ مكانة الدولة على كل المستويات، وإعلاء رايتها عالياً.

وأشار إلى أن يوم العلم هو مناسبة تتلاقى فيها قيم الوحدة والتلاحم الوطني بين جميع أفراد المجتمع، وتعزيز لكل معاني الاعتزاز والانتماء، وتجديد العهود بالحرص على العمل بما فيه رفعة للوطن والتقدم والازدهار، ورسم ملامح مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.

وأكد التزام المجموعة بالالتفاف حول القيادة الرشيدة والعمل يداً بيد نحو بناء الإنسان أولاً ليكون العنصر الأكثر فاعلية والأهم في جميع عمليات النمو والازدهار والارتقاء بالوطن وفقاً لرؤية تنموية طموحة.

راية شامخة

وقال المهندس عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «الاتحاد العقارية»: نحيي اليوم مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، نحتفي فيها براية وطننا الشامخة ورمز سيادته، ونعرب عن اعتزازنا بهويتنا الوطنية وما حققته دولتنا من إنجازات عظيمة تحت راية الاتحاد. ولهذا اليوم دلالات عظيمة في الوجدان الوطني، إذ نجدد فيه عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة والانتماء لدولتنا الحبيبة، والوفاء لنهج الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين التقت إرادتهم على تأسيس وطن تظلله راية واحدة، وينعم بالتقدم والنماء والازدهار. وتتجلى في هذا اليوم أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي، والالتفاف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة، والاعتزاز بمسيرة وطنية زاخرة بالإنجازات الحضارية والريادة في مختلف المجالات.

وجدد الالتزام بالمضي قدماً في الإسهام بتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة، وترسيخ ريادة دولتنا ليبقى علمنا شامخاً في سماء المجد.

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