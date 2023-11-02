407 ملايين درهم أرباح الواحة كابيتال في 9 أشهر بارتفاع 57 %

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «الواحة كابيتال» تحقيق نمو بنسبة 57 % في أرباحها الصافية على أساس سنوي ارتفاعاً إلى 407 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2023، مدعومةً باستمرار الأداء القوي في صناديقها العامة مقارنةً بمؤشراتها المعيارية بجانب جذب استثمارات كبيرة.

وقد سجّلت الشركة إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 679 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2023، مما يمثّل زيادةً بنسبة 54 % مقارنةً بـ441 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء نمو الدخل مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي المحقق في «الواحة للاستثمار»، وهي وحدة متخصصة في إدارة الأصول مملوكة بالكامل من قبل الواحة كابيتال، حيث نجحت صناديقها بالأسواق الناشئة في تسجيل عوائد قوية وزيادة في الدخل من الرسوم.

وسجلت الواحة كابيتال خلال الربع الثالث 2023 صافي ربح بقيمة 89 مليون درهم، مقارنةً بـ160 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجّلت الشركة دخلاً تشغيلياً ربع سنوي بقيمة 179 مليون درهم، مقارنةً بـ217 مليون درهم خلال الربع الثالث 2022، مما يعكس عدم الاستقرار والتقلبات في أسواق الائتمان والأسهم المدفوعة بحالة عدم اليقين المتزايدة في مشهد الاقتصاد العالمي.

وواصلت الشركة نهجها الحصيف في إدارة التكاليف، حيث استقرت نفقاتها التشغيلية خلال الربع الثالث 2023 عند 58 مليون درهم، بينما ارتفعت تكاليف التمويل متأثرةً بارتفاع أسعار الفائدة القياسية.

استقرت القيمة الإجمالية لمحفظة الأصول المُدارة التابعة للشركة عند 9.8 مليارات درهم بنهاية 30 سبتمبر 2023، مقارنةً بـ6.5 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت «الواحة للاستثمار»، وحدة أسواق رأس المال التي تنشط في إدارة عدد من الصناديق في الأسواق الناشئة، صافي عوائد استثمارية بقيمة 619 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2023، بزيادة نسبتها 72% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما تضاعف دخلها من رسوم إدارة رؤوس أموال المستثمرين من الأطراف الثالثة على أساس سنوي إلى 69 مليون درهم. وحققت «الواحة للاستثمار» صافي ربح بقيمة 585 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2023، مقارنةً بـ307 ملايين درهم في العام السابق.

كما ارتفع الدخل من الرسوم بشكل ملحوظ، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة من الشركات الإقليمية والدولية والتي بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار درهم خلال العام 2023. وبلغ إجمالي قيمة الأصول المُدارة 8.1 مليارات درهم في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنةً بـ4.8 مليارات درهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مما يمثّل زيادةً بنسبة 67%.

وارتفع إجمالي عائدات «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بنسبة 13.5 % في الأشهر التسعة الأولى في 2023، وذلك مقابل عائد بنسبة 4.1 % لمؤشر «ستاندرد آند بورز» المرجعي المركّب للأسواق العربية. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 333.0 % منذ إطلاقه في عام 2014، مقابل العائد المرجعي البالغ 60.8 %.

بدوره حقق «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا»، الذي ينتهج استراتيجيات بيع/ شراء متنوعة في أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة، عائداً إجمالياً خلال التسعة أشهر الأولى في 2023 بنسبة 4.3 %، متفوقاً بذلك مقابل على مؤشر جي بي مورغان العالمي المتنوع لسندات الشركات بالأسواق الناشئة والذي بلغ عائده 1.8 %. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 190.6 % منذ إطلاقه في عام 2012، مقارنةً بالمؤشر المرجعي والذي بلغ عائده 41.8 %.

أما «صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت»، فقد حقق عائداً إجمالياً بنسبة 3.93 % (إجمالي الرسوم)، مقارنةً مع العائد الذي حققه المؤشر المرجعي والبالغ 0.95 %. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق، الذي يستثمر في الصكوك الدولية والأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إلى 19.6 % (إجمالي الرسوم) منذ إطلاقه في أغسطس 2020، مقارنةً بالعائد السلبي -4.2 % الذي حققه المؤشر المرجعي «داو جونز للصكوك».

وسجلت وحدة الاستثمارات الخاصة صافي خسائر بقيمة 6 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، مقارنةً بصافي ربح بقيمة 25 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى خسائر تقييمات القيمة العادلة ضمن حصّتها في شركة «خدمات الطاقة الوطنية المتحدة» (NESR) وعدد من أصولها في محفظة «الفرص العالمية». ومع ذلك، أظهرت الوحدة مستويات مرونة عالية خلال الربع الثالث 2023، محققةً صافي ربح بقيمة 21 مليون درهم مقارنةً بـ5 ملايين درهم خلال الربع الثالث 2022.

وقال محمد حسين النويس مدير الإدارة، يسرني أن أعلن عن نجاح الواحة كابيتال في تحقيق أداء قوي بعدما أحرزت نتائج مذهلة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ سجّلت صافي ربح بقيمة 407 ملايين درهم، مما يمثّل زيادةً قدرها 57 % على أساس سنوي، وجاء ذلك مصحوباً بتحقيق عائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 11 % خلال العام 2023، رغم التحديات التي ألقت بظلالها على مشهد الاقتصاد العالمي، ناهيكم عن تأجج المخاطر الجيوسياسية والتي انعكست تبعاتها سلباً على الأسواق العالمية.

واصلت صناديق أسواق رأس المال التابعة للشركة تسجيل أداء رائع مقارنةً بالمؤشرات المعيارية مع تحقيق هوامش ربحية جيدة، إذ سجل صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عائداً بأكثر من الضعف مقارنةً بالمؤشر المعياري. فيما واصلت أعمالنا في إدارة الأصول إضافة مزيد من الإنجازات الاستثنائية إلى سجلها الحافل بالنجاحات، من خلال جذب مجموعة بارزة من كبرى شركات الاستثمار مع استقطاب رؤوس أموال مستثمرين من أطراف ثالثة بقيمة 800 مليون دولار خلال العام الجاري.

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