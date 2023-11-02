282 % قفزة في أرباح رأس الخيمة العقارية خلال 9 أشهر إلى 105 ملايين درهم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت رأس الخيمة العقارية عن نتائجها المالية للربع الثالث، ومنذ بداية العام الجاري 2023. والتي شهدت نمواً في الأرباح والإيرادات، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، بفضل إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة، ونمو حجم المبيعات.

وتُظهر نتائج الشركة خلال 9 أشهر زيادة بواقع 282 % في صافي الأرباح، و137 % في الإيرادات، نتيجة لاستمرار الطلب القوي على المشاريع السكنية المتعددة الاستخدامات التي أطلقتها الشركة حديثاً. ويتنامى دور قطاع الضيافة في تعزيز مصادر الإيرادات في رأس الخيمة العقارية، التي تسعى للارتقاء بمكانتها لتوفر أفضل الوجهات ضمن فئتها.

بلغ صافي الأرباح 105.17 ملايين درهم، بزيادة 282 %، مقارنة بمبلغ 27.55 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 137 %، إلى 685.56 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 289.58 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023، إلى 1.5 مليار درهم، بزيادة 316 %، بفضل إطلاق المشاريع الجديدة، والطلب القوي على المشاريع السكنية في رأس الخيمة وميناء العرب.

وقال سامح المهتدي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «نركز في العام الحالي على تحقيق رؤيتنا التي تسعى إلى ترسيخ مكانة ميناء العرب، باعتباره الوجهة الرائدة التي تثري نمط الحياة في إمارة رأس الخيمة. وقد تمكنا من إحراز تقدم ملحوظ نحو تحقيق هذه الرؤية، بفضل اعتمادنا خطة تطوير مبتكرة، وعقد شراكات استراتيجية مع أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، وتعزيز المكانة الدولية لإمارة رأس الخيمة وميناء العرب. ويعكس أداؤنا خلال هذا الربع، سرعة تطويرنا التي تتيح لنا تنفيذ خطتنا الاستراتيجية طويلة الأمد».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز