«سوق أبوظبي للأوراق المالية» يطور أوراقاً مالية رقمية ذات العائد الثابت

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط، عن تعاون مشترك، يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لتطوير الأوراق المالية الرقمية ذات العائد الثابت، ما يساعد على طرح مجموعة أكثر تنوعاً من منتجات سوق رأس المال في الشرق الأوسط.

تستند هذه المبادرة على المعرفة القوية بالمنتجات الاستثمارية التي يتمتع بها سوق أبوظبي للأوراق المالية، باعتباره أسرع الأسواق المالية نمواً في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما يقدمه بنك «إتش إس بي سي» من خدمات مصرفية استثمارية عالمية المستوى، وخدمات التداول في أسواق رأس المال، ومزايا تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين».

قال عبد الله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يسعدنا أن نتعاون مع بنك «إتش إس بي سي»، الذي يعد أحد البنوك الرائدة في العالم، لتطوير منتج رقمي ذي عائد ثابت. وانطلاقاً من ثقتنا بازدياد أهمية الأصول الرقمية في المستقبل، يحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يكون له دور بارز في هذا المجال المبتكر.

يؤكد هذا المشروع التزام السوق بالمضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي، ويعزز جهودنا في تقديم منتجات مبتكرة للقاعدة الواسعة من مستثمرينا. وسنعمل مع بنك «إتش إس بي سي»، لتحديد إطار عمل لتقديم الأصول الرقمية، مثل السندات الرقمية، من خلال منصة «إتش إس بي سي أوريون» للأصول الرقمية، حيث سيتم إدراج هذه المنتجات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما قال محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي بنك «إتش إس بي سي» الإمارات «يعمل بنك «إتش إس بي سي» على تسريع وتيرة التحول الرقمي على نطاق واسع، من خلال اعتماد تقنيات جديدة، مثل «بلوك تشين»، لدعم إصدار الأصول الرقمية، وحفظها وإتاحتها للتداول. ستساعد هذه التقنية على تعزيز الكفاءة، وتوفير فرص جديدة ومبتكرة للمستثمرين. كما يسعدنا أن نتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية للاستفادة من منصة «إتش إس بي سي أوريون» الرقمية، وهي منصتنا الخاصة بالأصول الرقمية، وما تقدمه من إمكانات في مجال الأوراق المالية، وحفظها في أسواق رأس المال، لتوفير تلك الإمكانات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

هذا، وتعد السندات الرقمية أدوات مالية يتم إنشاؤها وإدارتها باستخدام تقنية «البلوك تشين»، والعقود الذكية لتعزيز كفاءة أسواق رأس المال. حيث سوف يتيح استخدام تقنية «بلوك تشين»، ترميز مجموعة واسعة من الأصول، مثل الأسهم والعائد الثابت والعقارات والأسهم الخاصة. كما سيمكّن مجموعة كبيرة من المستثمرين من امتلاك هذه الأصول، ما يعزز سهولة دخول أسواق الأوراق المالية.

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