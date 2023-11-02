«ستاندرد آند بورز»: المصرف المركزي الإماراتي يواصل تشجيع البنوك على التحول الرقمي

المصدر: وام

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أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني استمرار تطور قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن التعايش بين البنوك التقليدية والبنوك الافتراضية أصبح أكثر احتمالاً، حيث يلبي كل منها احتياجات شرائح محددة من العملاء ويوفر لهم مزايا فريدة.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز"، في تقرير حديث بعنوان "مستقبل الخدمات المصرفية" تزايد الاعتماد على البنوك الافتراضية، التي تمارس نشاطها عبر الإنترنت وليس لها مقرات فعلية، وكذلك الخدمات الرقمية للبنوك التقليدية في دولة الإمارات، نظراً لتفضيل السكان الواضح للتحول الرقمي، بالإضافة إلى قوة البنية التحتية الرقمية.

ورأت "ستاندرد آند بورز"، أن البنوك الافتراضية ستقدم قيمة إضافية للعملاء إلى جانب ما تقدمه البنوك التقليدية في دولة الإمارات ولن تحل محلها، مع مواصلة حفاظ مصرف الإمارات المركزي على استقرار النظام المصرفي التقليدي وتشجيع البنوك على تعزيز جهود التحول الرقمي.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد عملاء البنوك في دولة الإمارات مرتفع ويواصل التوسع، لا سيما وأن قاعدة العملاء المستهدفة لديها ميل لتبني الخدمات المصرفية الرقمية، موضحة أنه وفقاً لبيانات شركة الأبحاث GWI، وصل معدل انتشار الهواتف الذكية في الإمارات العربية المتحدة إلى 96.2% في عام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم ويتجاوز متوسط معدل الانتشار البالغ 95% في أوروبا.

وحسب التقرير فإن البنوك الافتراضية لم تقم بزيادة تواجدها بالسنوات القليلة الماضية في دولة الإمارات فحسب، بل على مستوى العالم - ولم يقتصر نموها على بلد أو منطقة معينة.

وذكرت ستاندرد آند بورز، أنه حسب "ستاتسيا"، بلغ عدد عملاء البنوك الافتراضية في جميع أنحاء العالم نحو 188 مليوناً في عام 2022، مرتفعاً من نحو 19 مليوناً في عام 2017.. ومن المرجح أن يتجاوز هذا الرقم 350 مليوناً بحلول عام 2026.. ورافق الارتفاع في أعداد العملاء زيادة في عدد البنوك الافتراضية إلى أكثر من 500 في عام 2022.

ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أنه في السنوات القليلة الماضية ظهرت بنوك افتراضية مستقلة في دولة الإمارات مثل "زاند" و"ويو" و"المارية المحلي"، في حين أطلقت البنوك التقليدية خدماتها الرقمية، على سبيل المثال "ليف" و" E20" التابعين لبنك الإمارات دبي الوطني، و"المشرق نيو" التابع لبنك المشرق.

وأوضحت الوكالة أن موقع فايندر يشير إلى أن عدد البالغين الذين لديهم حسابات في البنوك الافتراضية في دولة الإمارات ارتفع إلى 19% في عام 2022، مقارنة بـ 17% في عام 2021 وتوقعت أن يرتفع اعتماد البنوك التي تقدم خدمات رقمية فقط إلى نحو 35%-40% بحلول عام 2027، بما يتماشى مع المتوسط العالمي.

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