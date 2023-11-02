روبي ويليامز يخطط لبناء فندق للفنانين في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشف المغني البريطاني روبي ويليامز، عضو فرقة «Take That» السابق، عن خططه لبناء فندق ضخم في دبي، بعد دفع 240 دولاراً مقابل وجبة إفطار في لاس فيجاس.

وقال المغني البالغ من العمر 49 عاماً إنَّه «يعمل حاليّاً على بناء فندق يتكون من 700 غرفة في دبي».

وأوضح أنّ وجبة الإفطار التي جعلته غاضباً هي السبب وراء تفكيره في بناء الفندق، مضيفاً: «فكرت بعد ذلك في بناء الفندق في دبي، ثم فكرت أنّه في واقع الأمر لا توجد مساكن للفنانين مثلي في دبي».

وقال: «أنا أحب دبي، أريد أن أقوم بالكثير من العمل هناك، لست مشهورًا في أمريكا الشمالية، كان لدي إقامة في فيغاس ولكن كان على جميع المعجبين أن يسافروا إلى هناك لحضور حفلاتي، أرى دبي على أنها فيجاس، وأشعر كما لو أنها يمكن أن تُصبح أفضل من المدينة الأمريكية، أريد أن أصبح سفيرًا للترفيه في دبي، لأنني أستطيع أن أرى ما هي عليه وما يمكن أن تصبح».

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