دوكاب توسع تواجدها العالمي في أنغولا بمشروع لتطوير البنية التحتية الكهربائية والاتصالات

المصدر: البيان

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وقعت مجموعة دوكاب، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مذكرة تفاهم مع شركة الهندسة المغربية الرائدة مجموعة "سوماجيك" Somagec Group بهدف تطوير أنظمة الطاقة والنقل والكهرباء في أنغولا.

وتم التوقيع بحضور عمر عبدالرحمن الطنيجي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرباط، وتشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في دوكاب، وماورو مارتينز، المدير التنفيذي للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء (RNT) في أنغولا، ومهدي التازي، نائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ممثلا للحكومة المغربية، وروجر صهيون الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوماجيك" Somagec، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتعد هذه الاتفاقية أول دخول لـ دوكاب إلى أنغولا، مما يؤكد التزام المجموعة بمواصلة توسيع رقعة تواجدها العالمي، حيث تورد بالفعل منتجاتها التي تحمل شعار "صنع في الإمارات" إلى 15 دولة في أفريقيا، وهو ما يعادل نحو 27% من إجمالي أعمالها على مستوى العالم، أي ما يصل إلى أكثر من ربع أعمالها للقارة الأفريقية، وأكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: "تلتزم دوكاب بتوفير حلول متكاملة ومنتجات ذات جودة ونوعية عالية، وتسعى نحو دفع النمو والتقدم في جميع أنحاء العالم، خاصة في القارة الأفريقية التي تتمتع بالكثير من الموارد والفرص الاستثمارية المحفزة، وتجد المجموعة في أنغولا سوقاً واعدة ومميزة، لذلك توقيع الاتفاقية مع مجموعة سوماجيك، سيسمح لنا بتلبية الطلب على منتجاتنا في تلك المنطقة بما يتناسب وأفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالنا".

وأضاف المطوع: "إضافة دولة أنغولا إلى قائمة الدول التي تصدر دوكاب منتجاتها إليها يساعدنا على ترسيخ مكانة منتجاتنا العالمية، والتي تتمتع بمواصفات عالية، تؤكد على جودة المنتج المحلي، وبالتالي نمو أعمالها بما يتماشى مع طموحاتنا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي".

من ناحية أخرى، أوضح تشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في دوكاب، أن المجموعة ستوفر لقطاع البنية التحتية والاتصالات في أنغولا حلول متكاملة وكابلات عالية الجودة، تم تصنيعها من مصادر طاقة نظيفة، وهي الطاقة الكهرومائية، وهو ما يؤكد على حرص دوكاب لدعم جهود الاستدامة على المستوى العالمي، وخاصة في القارة الأفريقية بما يدفع لنموها وتطورها، وذلك بجانب جهودها في تطوير وتصنيع الكابلات وفقا لمعايير عالمية وبناء على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يجعل عمليات التصنيع بأكملها صديقة للبيئة.

من جانبه، قال روجر صهيون، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوماجيك" Somagec: "يسعدنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع مجموعة دوكاب لفتح آفاق جديدة للتعاون من أجل توريد منتجاتها وحلولها الرائدة في السوق إلى

أنغولا، مما يضيف سوقًا أفريقية أخرى إلى محفظتها. وتعد المجموعة رائدة في قطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنتج منتجات متقدمة وعالية الجودة، الأمر الذي شجعنا على التعاون مع دوكاب، والعمل معها عن كثب للعب دور مهم في الدفع قدما نحو المزيد من التطور والازدهار في أنغولا بشكل خاص وأفريقيا بشكل عام".

وقال ماورو مارتينز، المدير التنفيذي للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء (RNT) في أنغولا: "يتمتع خط نقل ماتالا-جامبا- كاسينجا بأهمية كبرى بالنسبة لحكومة أنغولا، لأنه سيساعد في نمو أعمال منجم كاسينجا، وهو أمر ضروري للتنمية الاقتصادية للبلاد ككل، وسيسمح المشروع للمنجم بزيادة إنتاجه وإيراداته، وهو ما سيمكن الحكومة بدورها من تنمية دخلها أيضًا من خلال تحصيل الضرائب عليه".

وبموجب شروط مذكرة التفاهم الجديدة، من المقرر أن تقوم مجموعة دوكاب بتوفير ما يقرب من 400 كيلومتر من خطوط نقل 220 كيلو فولت للمساعدة في نقل الكهرباء في أنغولا. ومن المقرر أن تقوم مجموعة دوكاب بتوفير ما يقرب من 2000 كيلومتر من خطوط النقل الهوائية، إلى جانب كابلات الجهد العالي والمتوسطة والمنخفضة (HV/MV/LV) لقطاع الطاقة الأنغولي المزدهر، فيما يتم توليد الطاقة المنقولة عبر هذه الخطوط في محطات ماتالا، وجوف، وكامبابي ولوكا للطاقة الكهرومائية.

مما يضمن استدامة العملية بأكملها. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في غضون عامين، مما يمهد الطريق لتعزيز البنية التحتية الكهربائية والاتصالات في أنغولا.

و"سوماجيك" شركة هندسية مقرها في الدار البيضاء في المغرب، وتقدم حلولا لضمان التنفيذ الفعال لمشاريع البنية التحتية وتوليد التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأسواق المستهدفة. تشمل خدمات المجموعة الأعمال الإنشائية والبحرية والهيدروليكية والصرف الصحي، بالإضافة إلى خدمات الهندسة المدنية والصناعية.

وفي الوقت نفسه، توفر دوكاب مجموعة واسعة من الحلول عالية الجودة لقطاع الطاقة العالمي، وتوظف أكثر من 1400 موظف في المصانع والمكاتب في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتساهم بأكثر من 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

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