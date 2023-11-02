«تابي» إلى نادي الـ «يونيكورن» من دبي بأكثر من 1.5 مليار دولار

المصدر: دبي - البيان

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انضمت منصة "تابي" المدعومة من شركة مبادلة، "اشتري الآن وادفع لاحقًا"، إلى نادي الـ"يونيكورن" بعد أن جمعت 200 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة "د"، لتنضم إلى مجموعة نخبة من الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار، تنضم تابي إلى مجموعة كريم وكيتوبي وسويفل والأسواق الناشئة العقارية في الإمارات العربية المتحدة، وشركة STC Pay في المملكة العربية السعودية، وفوري المصرية في القائمة الحصرية.

أصبحت «تابي»، شركة اشترِ الآن وادفع لاحقاً، أول شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج يتجاوز رأسمالها المليار دولار، أي من شركات «اليونيكورن» وتزيد قيمتها بأكثر من الضعف من 660 مليون دولار اعتباراً من يناير.

وقالت الشركة إن الاستثمار سيساعد تابي، التي تأسست في دبي، على توسيع عملياتها في السعودية والإمارات، في الوقت الذي تستعد فيه لطرح عام أولي مزمع في المملكة.

ويعني مصطلح شركة يونيكورن أو شركة أحادية القرن شركات التكنولوجيا في وادي السيلكون التي تجاوزت المليار دولار سريعًا.

تعمل الشركة في الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت، ولديها 10 ملايين مستخدم مسجل وتعمل مع أكثر من 30,000 علامة تجارية.

وكانت "تابي" قد أعلنت عن انتقالها إلى المملكة العربية السعودية في سبتمبر في إطار استعداداتها للإدراج في سوق الأوراق المالية "تداول".

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