سبينس تبدأ إجراءات طرح أسهمها في سوق دبي المالي في الربع الثاني 2024

المصدر: دبي - بلومبرغ

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قالت وكالة بلومبرغ إن شركة سبينس الإمارات صاحبة امتياز سلسلة المتاجر الكبرى في الإمارات وسلطنة عمان، تعتزم التعاقد مع بنوك محلية ودولية بخصوص الطرح العام الأولي لأسهمها في سوق دبي المالي في العام 2024.

وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن تُكلِّف الشركة بنك أوف أميركا والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش إس بي سي للعمل على الطرح العام الأولي المخطط له، والذي يمكن أن يتم العام المقبل.

وكانت وكالة رويترز قد أشارت إلى أن شركة سبينس الإمارات، تخطط لطرح عام أولي في الربع الثاني من عام 2024، في سوق دبي المالي.

وذكرت المصادر أن شركة البواردي للاستثمار، مالكة الامتياز بنسبة 100%، عينت مجموعة روتشيلد آند كو لتقديم الاستشارات بشأن الطرح العام الأولي المحتمل.

وتمتلك سبينيس متاجر في أكثر من 65 موقعاً في جميع أنحاء الإمارات، وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني، بجانب مواقع في سلطنة عمان.

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