«تيك بوليون»: دبي مركز مالي عالمي مؤثر

المصدر: (دبي - البيان)

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أشاد موقع «تيك بوليون»، بتطور دبي حتى أصبحت ذات بصمة عالمية واضحة في عالم المال.

وذكر الموقع، أن تحوّل دبي إلى مركز مالي عالمي مؤثر كان بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث اعتمدت الإمارة على تنويع اقتصادها وخلق بيئة صديقة للأعمال.

وأكد الموقع، أن موقع دبي الاستراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، كان عاملاً محورياً في تحولها إلى مركز مالي عالمي، وهي بمثابة حلقة وصل مهمة بين الشرق والغرب، ما يجعلها مكاناً مثالياً للتجارة الدولية.

وشدد الموقع، على أن قرب الإمارة من الأسواق الناشئة الرئيسية، بما في ذلك الهند والصين وأفريقيا، جعلها وجهة جذابة للشركات التي تسعى للوصول إلى هذه الأسواق، لاسيما وأن البنية التحتية لدبي، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية ذات المستوى العالمي، تجعل منها مركزاً لوجستياً للتجارة العالمية.

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