سوق دبي لأعلى مستوى في أسبوعين بمكاسب 2.6 مليار

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.4 % أو ما يعادل 15.47 نقطة، مسجلاً مستوى 3892.55 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أسبوعين تقريباً، وتحديداً منذ جلسة 18 أكتوبر الماضي، وربح السوق 2.6 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر سهما «تكافل الإمارات» و«شعاع كابيتال» ارتفاعات 15 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 3.7 و3 % على التوالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 108.9 ملايين درهم، تعادل 38.4 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 283.36 مليون درهم، ليغلق السهم عند 6.67 دراهم.

وشهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الخليج للملاحة» على نحو 2.1 مليون سهم بقيمة تجاوزت 15 مليون درهم بسعر 7.15 دراهم للسهم. وتعزز أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم «الاتحاد العقارية» 2.7 %، و«أمان» 2.4 %، و«الإمارات دبي الوطني» 1.8 %، و«دبي الإسلامي» 1.3 %.

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.91 % إلى 9429.32 نقطة.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 218.4 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 102.7 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 90.2 مليون درهم، مرتفعاً 4.1 %، ليغلق عند 3.54 دراهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 653.94 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 656.53 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وحققت أسواق الأسهم مكاسب بواقع 19.6 مليار درهم مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز