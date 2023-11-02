«صندوق الواحة كابيتال للاستثمار» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

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عززت شركة الواحة كابيتال مكانتها كونها واحدة من أبرز شركات إدارة الأصول في المنطقة، حيث صُنف «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ضمن قائمة أفضل 10 صناديق تحوط في العالم، وفقاً لنسخة هذا العام من تقرير الاستثمار العالمي.

وهذه هي السنة الخامسة على التوالي، التي يُصنّف فيها هذا الصندوق، وتديره «الواحة للاستثمار» المتخصصة باستثمارات أسواق رأس المال والتابعة للواحة كابيتال، ضمن قائمة «أفضل 50 صندوق تحوط في العالم»، وقفز تصنيف الصندوق في نسخة هذا العام خمسة مراكز، ليحتل المرتبة الـ 10، وكان صندوق التحوط الوحيد المُدار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يظهر في التصنيف العالمي، كما احتل الصندوق صدارة هذه القائمة، خلال الأشهر الستة الأولى من 2023.

وحقق «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، عائداً تراكمياً 333.0 % (كما في 30 سبتمبر الماضي)، أي ما يعادل عائداً سنوياً 16.2 %.

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