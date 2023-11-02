مؤتمر الموانئ العالمي بأبوظبي يستعرض أحدث توجهات إزالة الكربون والتحول الرقمي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تواصلت، أمس، فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ – أبوظبي 2023 تحت شعار «إعادة تصور الموانئ».

وشهد اليوم الثاني العديد من الجلسات والحلقات النقاشية حول أحدث توجهات إزالة الكربون والتحول الرقمي. كما بحثت كيفية تمكين هيئات الموانئ وتطوير قواعد البيانات الذكية، بالإضافة إلى تطوير ممرات الشحن الرقمية.

وجرى تنظيم الجلسات بمشاركة أبرز شركات شحن البضائع العالمية لطرح أولوياتهم، وما يأملونه من هيئات الموانئ، بما يمهد الطريق لإعادة تصور قطاع الموانئ، بالإضافة إلى جلسة حوارية شارك من خلالها الخبراء والمتخصصين بمجال دراساتهم حول إطار العمل ونموذج الحوكمة المطلوب لتمكين الموانئ من أن تصبح مركزاً لتبادل البيانات بين الجهات المعنية في القطاع.

وقالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي: «نحرص على تطوير نموذج حوكمة يضمن أمن البيانات وشفافيتها لجميع الجهات المعنية، وذلك من خلال إنشاء هيئة رقابية مستقلة ومسؤولة عن إدارة تبادل البيانات. كما يجب أن تتمتع هذه الهيئة بسلطة تنظيمية لضمان حقوق كافة الأطراف في المجال. ويعتمد نجاح هذا النهج على القيادة والالتزام بتلبية كافة احتياجات الجهات المعنية في المجتمع».

وتم بحث العديد من المواضيع الرئيسية التي تهم مشغلي الموانئ، من بينها إزالة الكربون وتقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات التشغيلية لمشغلي الموانئ، إذ تسعى كل من الجهات والسلطات المسؤولة عن إدارة الموانئ في جميع أنحاء العالم إلى تطوير سلاسل نقل بحري منخفضة الكربون. كما تم تسليط الضوء خلال الجلسات على أبرز التحديات التي يجب مواجهتها لإنشاء ممرات مائية صديقة للبيئة.

كما أتاح المؤتمر الفرصة للمشاركين لإجراء مقابلات حصرية مع ميكال بوي، الرئيس التنفيذي لشركة «كور باور»، حول أنظمة مفاعلات الطاقة النووية النمطية الصغيرة للاستخدام على متن السفن، وكيف يمكن أن يعود ذلك بفوائد اقتصادية، إلى جانب أهمية الحفاظ على أمن وسلامة البيئة. وتم استعراض أبرز التهديدات السيبرانية التي تواجه قطاع الموانئ، وكيفية التعامل معها.

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