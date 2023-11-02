تعاون بين الشيفين جاستون أكوريو ودابيز مونيوز في «لامار» أتلانتس ذا رويال

المصدر: دبي - البيان

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في تعاون مميز بين الطاهيين العالميين، غاستون أكوريو ودابيز مونيوز، سيستمتع الضيوف بعشاء حصري في مطعم لامار في منتجع أتلانتس ذا رويال غداً الجمعة وبعد غدٍ السبت.

وسيتعمق جاستون أكوريو، الشيف الشهير الذي تم الاحتفال به لرفع مستوى المطبخ البيروفي إلى مستوى عالمي، في التاريخ الغني للسيبيتشي وتطور فن الطهي البيروفي.

وفي الوقت نفسه، سيقدم دابيز مونيوز، المبدع وراء مطعم DiverXO الحائز على ثلاث نجوم ميشلان، والذي يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم، تفسيره الفريد لنكهات أمريكا اللاتينية. وفي كل ليلة، سيتم دعوة الضيوف لتجربة رواية القصص الغامرة لقائمة الطعام المعقدة التي أعدها الثنائي الشهير بدقة.

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