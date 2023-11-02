الشارقة تروج في تركيا لفرص الاستثمار

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم وفد دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مشاركته في أعمال اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية والتي نظمتها وزارة الاقتصاد، حيث ترأس الوفد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

وقال حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن مشاركة الدائرة ضمن وفد الدولة تأتي من منطلق حرصها على الترويج للإمارة وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال لدولة الإمارات بشكل عام ولإمارة الشارقة بشكل خاص، وذلك لما تمتلكه الشارقة من مناخ استثماري يتميز بالبنية التحتية المتطورة، والكفاءة العالية.

كما وأشار إلى أن هذه المشاركات تسهم في تشجيع الاستثمارات وتفعيل الدخول في شراكات ومشروعات مشتركة من خلال المشاركة والتواجد في مختلف المحافل الاقتصادية، لتسليط الضوء على الفرص التي تمتلكها الإمارة ولجذب المستثمرين وتوسيع القاعدة الاستثمارية لإمارة الشارقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ويسهم في تعزيز مكانة الشارقة على الخريطة الاقتصادية.

وأشار عبد العزيز المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي باقتصادية الشارقة، أن هذه المشاركة تأتي تأكيداً على تبني الدائرة لاستراتيجيتها الرامية إلى الوصول لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك من خلال تسليط الضوء على إمكانيات ومقومات الإمارة.

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