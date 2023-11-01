98 % من شركات الإمارات تستكشف أساليب العمل الهجين

المصدر: دبي - البيان

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تستكشف 98% من شركات الإمارات أساليب العمل الهجين المعتمدة على تقنية المعلومات والاتصالات، لمواكبة التحول الرقمي، فيما تفضل 70% من القوى العاملة المستقبلية في الدولة أنظمة العمل، التي تراعي تغيرات العصر من حيث السرعة وكثر التنقل، وفقاً لـ«جمعية إدارة الموارد البشرية» SHRM Mena.

وأكد جوني سي. تايلور الابن، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«شارم» أن دولة الإمارات تتسم بكونها دولة عصرية، يتميز العاملون بها بالمهارات الرقمية، لذا فإن سوق العمل يشهد تطوراً كبيراً بفعل دمج التقنيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي في أنظمة العمل المختلفة لزيادة الإنتاجية.

وأضاف تايلور: «إن 20% من الباحثين عن عمل في المنطقة يبحثون عن العمل عن بعد، لما يمثله من مرونة وسهولة في الحركة والعمل من أي مكان دون تقيد بوقت أو مكان محدد، ما يرفع إنتاجيتهم».

وانطلقت أعمال معرض ومؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية «SHRM Mena» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي في دبي، لاستعراض أحدث الأنظمة والقوانين وتقديم أساليب مبتكرة وتمكين الأفراد والمنظمات لتسخير الأتمتة وأطر العمل الديناميكية لإعادة تشكيل نماذج العمل التقليدية، بمشاركة أكثر من 1600 من قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا وأكثر من 150 مديراً تنفيذياً من 50 جنسية، وأكثر من 50 متحدثاً.

واستعرض المشاركون في المؤتمر الخبرات الجديدة والتجارب المبتكرة وأوراقاً بحثية، أكدت أهمية إقامة الشراكات مع بيوت الخبرة في قطاع الموارد البشرية والتعلم من التحديات لتهيئة بيئات عمل جديدة تواكب المستقبل.

وأكد مشاركون في المؤتمر أن الاضطرابات في أماكن العمل، التي تسارعت بفعل وباء «كوفيد 19» وصعود دور التقنيات والذكاء الاصطناعي واعتماد نماذج العمل عن بعد أو المختلط باتت تشكل مخاوف بشأن صحة الموظفين وأدائهم، لذا يجب البحث عن طرق تمكين العمال والمنظمات، للتخفيف من هذه الاضطرابات أو القضاء عليها.

وأكد الرئيس والمدير التنفيذي لـ«شارم» أن مشهد العمل المتغير يتطلب اهتماماً ومعالجة الاضطرابات، التي تؤثر على أماكن العمل، فيما تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز قواها العاملة ومعالجة تعقيدات مستقبل العمل، التي تتطلب جهداً متناغماً، تشارك فيه الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية.

وشهد المؤتمر مشاركة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، الذي ناقش مع الحضور سبل إعداد المواهب لتحقيق أهداف التطوير المهني، والاستفادة من التكنولوجيا، لضمان الاستدامة والتوازن بين العمل والحياة.

من جانبه استعرض اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتور بطي المرر مدير الموارد البشرية، وهند أحمد ناصر محللة البيانات من شرطة دبي البيئة المثالية في مكان العمل، التي يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم والتشجيع، ما يعزز بيئة إيجابية وشاملة للنمو الشخصي والتنظيمي، كما شاركت شرطة دبي تجاربها لوضع الخطط المتعلقة بالمواهب، والارتقاء ببيانات الموارد البشرية لتطوير بيئة العمل، التي تدعم التواصل الواضح، وتزرع حس المسؤولية والإيمان بين جميع أعضاء الفريق.

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