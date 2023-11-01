غرف دبي توقع اتفاقية تعاون مع غرفة هامبورغ لتأسيس «ممر الابتكار»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت غرف دبي خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى دبي للأعمال، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة هامبورغ الألمانية لتأسيس «ممر الابتكار» بين مجتمعي الأعمال في المدينتين، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الشركات والمشاريع الناشئة في المدينتين بالتقنيات والمنتجات والخدمات المبتكرة.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل دخول الشركات الناشئة في دبي وهامبورغ أسواق المدينتين، وتعزيز التعاون بين منظومتي الابتكار وممارسة الأعمال بين الجانبين في مجال توفير الأدوات التي تحتاجها الشركات للنمو مثل الأبحاث والتطوير ورأس المال الاستثماري وبيئات الاختبار بشكل يسمح لها بدخول أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الخارجية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الاتفاقية الموقعة مع غرفة تجارة هامبورغ تعتبر فريدة من نوعها، حيث تربط مجتمعي الأعمال في المدينتين بشراكة في مجالات الابتكار والأبحاث والتوسع الخارجي، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسية شركات المدينتين، وقدرة شركات دبي على الاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات والخبرات العالمية.

وشدد لوتاه قائلاً: «أولويتنا تحسين وتطوير بيئة الأعمال في إمارة دبي، وشراكتنا مع غرفة تجارة هامبورغ تخدم هذه الأولوية الاستراتيجية، وتفعّل من جهودنا لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته وقدرته على مواجهة التحديات من خلال الابتكار في إيجاد الحلول الملائمة».

وبدوره قال الدكتور مالتي هيني، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة هامبورغ: «تتميز كل من هامبورغ ودبي بأن منظومتي الابتكار في المدينتين تكملان بعضهما البعض بشكل مثالي. تتمتع هامبورغ بقطاع صناعي كبير يشمل الصناعات الأساسية مثل النحاس والألمنيوم والصلب، والتي تعتبر مهمة في مجال تحول الطاقة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الطيران.

وتوفر هامبورغ لمجتمع الأعمال في دبي الفرصة للاستفادة من التواصل مع مؤسسات بحثية مرموقة، وبنية تحتية بحثية متطورة، واقتصاد متنامٍ لعلوم الحياة. وباعتبارنا وجهة رائدة للتجارة الخارجية، فإننا أيضاً بوابة إلى الأسواق الأوروبية الأخرى. وسيساهم «ممر الابتكار» بالتعاون مع غرف دبي، شريكنا الدائم والعريق، في تسريع الأبحاث وتطوير الحلول المبتكرة والوصول إلى الأسواق خارج المنطقة».

وباعتبارها واحدةً من الأسواق الرائدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، تعاني السوق الألمانية من تحديات تشريعية وتنظيمية قد تعيق إجراء الأبحاث التطبيقية والتطوير السريع للتقنيات. وبموجب اتفاقية التعاون، يمكن لدبي أن تساعد الشركات الألمانية في التغلب على هذه التحديات عبر توفير منظومة داعمة ومنصة اختبار مناسبة للتقنيات والابتكارات الألمانية.

وتركز اتفاقية التعاون على الابتكار لصياغة مستقبل الاقتصاد، حيث يعتبر الابتكار ضماناً للتنافسية، ويعزز من جودة الحياة ويخلق فرص عمل، باعتباره كذلك جزءاً من الحلول لمواجهة التحديات. وتعتبر الشركات المحفز الأساسي للحلول والمنتجات والتقنيات المبتكرة.

وتعتبر دبي وجهة رائدة لحلول الأعمال المبتكرة، حيث تتيح للشركات العالمية بيئة خصبة لتجربة حلولهم، وتسهيل التواصل والحوار مع المستثمرين وصناديق الأسهم الخاصة. وتمثل الإمارة شريكاً مثالياً لتسريع الابتكار وعلاقات الشراكة الدولية لشركات هامبورغ بما ينسجم مع أهداف استراتيجية «هامبورغ 2040».

وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة «منصة صفقات الأعمال The Deals Hub»، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.

يجمع منتدى دبي للأعمال، الذي ينعقد خلال الفترة 1-2 نوفمبر الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه االله»، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.

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