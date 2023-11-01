مجموعة ألِف تنظم معرضاً عقارياً في لندن

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مجموعة ألِف، الشركة الرائدة في تطوير مجتمعات ووجهات وتجارب نمط الحياة في الشارقة، أخيراً «معرض الشارقة العقاري» بالتنسيق مع وسطاء عقارين، وأقيم في فندق «دورتشستر» في مدينة لندن بالمملكة المتحدة.

وقالت مجموعة ألِف: «نحن سعداء بالإقبال الكبير على المعرض، مما أتاح للزوار الإطلاع على مشاريعنا العقارية ومعرفة القدرة الاستثمارية بالشارقة. ونواصل العمل بلا كلل للترويج للشارقة كوجهة سياحية بارزة ومركز للاستثمار الدولي».

وتم خلال الفعالية، عرض فلل حيان الفاخرة، وشقق الممشى في الشارقة، وتسليط الضوء على أماكن الجذب العقاري والسياحي، ووسائل الراحة والخدمات العقارية المتميزة، والعديد من مزايا الاستثمار في الشارقة، مثل ملكية العقارات للتملك الحر للزوار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز