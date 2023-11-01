مؤتمر «أسماء النطاق» ينطلق في دبي لبحث أبرز التحديات التي تواجه شركات الاستضافة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت دبي انطلاق فعاليات مؤتمر «أسماء النطاق» الحدث المتخصص الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وبمشاركة أكثر من 35 متحدثاً محلياً وعالمياً من نخبة الخبراء في قطاع التكنولوجيا لمناقشة أحدث الاتجاهات في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة على مدار يومين وحضور 190 من المتخصصين في «بلوك تشين 3.0»، وسلط الحدث الضوء على الاستضافة السحابية.

ومقدمي خدمة (SaaS)، وتبادل الخبرات والابتكارات التكنولوجية، إضافة إلى عدد من حلقات النقاش التي تركز على أفضل الممارسات والتحديات والاتجاهات التقنية الناشئة، كما يركز المؤتمر على مستقبل الإنترنت والدور المهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا مركزاً جديداً للنطاقات وشركات الاستضافة.

وبمشاركة أكثر من 35 متحدثاً محلياً وعالمياً من نخبة الخبراء في قطاع التكنولوجيا، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر «أسماء النطاق» الحدث الرائد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لمناقشة أحدث الاتجاهات في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة.

وأوضح الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا بلوك تشين، في كلمته الافتتاحية عن دور دبي الرائد في مجال الأصول الرقمية: «تمضي دبي قدماً في مسيرة رقمنة السلع والخدمات وهناك منصات عبر الإنترنت للوظائف والأصول والأسواق والمتداولين تتيح لبعض الأشخاص العمل وكسب وإنفاق أموال حقيقية، عن طريق الأسواق عبر الإنترنت على الأصول الافتراضية والعمالة الافتراضية.

وهذا النشاط الاقتصادي الذي يكون في بيئات افتراضية استناداً إلى التجارة في الأسواق الافتراضية للأصول الافتراضية والعمالة الافتراضية، ولكن بقيمة نقدية حقيقية هو الاقتصاد الرقمي الافتراضي».

وأشار منير بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AEserver والجهة المنظمة «أسماء النطاق» في المحاضرة عن حالة النظام البيئي للنطاق في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إلى أن هناك مجالاً للتنوع في نماذج الأعمال وهيكل التسجيل واعتماد سياسات تساعد على أن تصبح أسماء النطاقات أكثر سهولة مع خفض الرسوم المطلوبة، وأيضاً حاجة إلى نهج مستدام يسهم في النمو وجعلها أكثر شفَافَة.

كما أن هناك أهمية قصوى للتعاون بين جميع أصحاب المصلحة والمشغلين المحليين والعالميين. وأكد منير بدر أن تعزيز أتمتة تسجيل أسماء النطاق والانفتاح على المسجلين الدوليين أمر ضروري لضمان النمو على المدى الطويل، كما يمكن للمسجلين الدوليين تعزيز المنافسة المحلية وخفض أسعار التجزئة وتحسين الاستيعاب.

ويناقش في المؤتمر المتخصصون في قطاع التكنولوجيا من الخبراء المحليين والعالميين في هذا القطاع عدداً من أبرز الموضوعات الحالية في هذا المجال ومنها مساحة الأصول الرقمية في دبي من قبل مركز دبي لتكنولوجيا بلوك تشين، وتشكيل مستقبل مستدام في مجال النطاق، وإعداد الأعمال لأسماء النطاقات وعناوين البريد الإلكتروني حالياً.

وتمكين المستثمرين في أسماء النطاقات العربية: رحلة أكاديمية النطاق العربي، قوة التأثير: كيف يمكن للشركات قيادة وتوجيه المستثمرين في أسماء النطاقات؟ بجانب العديد من أهم القضايا الحالية والتحديات والفرص في هذا المجال.

وتشمل قائمة المتحدثين في مؤتمر «أسماء النطاق» الحدث الرائد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا بلوك تشين عن التزام مركز دبي لتكنولوجيا بلوك تشين، ومحمد مبارك الفلاسي، مدير الموارد الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومنير بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AEserver ومايكل ريدل، المدير التنفيذي - Team Internet وأندريه إنساروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة it.com وحمزة أبو الفتح، المؤسس/الرئيس التنفيذي Genious.net وليونيد تودوروف، المدير العام APTLD وجيمس ويليامز مدير البرامج - Mobile Ecosystem Forum (MEF) وعبدو طرابيشي الرئيس التنفيذي في Domainsville وأيوب كحيل مؤسس ArabDomainAcademy.com

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز