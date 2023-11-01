«ر. يفيلوشن» تطلق مشروع «ايڤا» المبتكر في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت ر. يفيلوشن، شركة تطوير العقارات الفاخرة الشهيرة عالمياً والتي تتميز بمحفظة تضم 23 مشروعاً مذهلاً في جميع أنحاء العالم، عن إطلاق جناح البيع ومركز تجربة ايڤا في برج ضمان بمركز دبي المالي العالمي. وبدأت الشركة أخيراً بناء مشروعها في دبي الذي يحمل اسم ايڤا ويتألف من 24 عقاراً، ويهدف إلى إرساء معايير جديدة لمفهوم الفخامة الطبيعية الفريد الذي من شأنه إعادة تعريف مستقبل الحياة الحضرية في الإمارة باستخدام أفضل الأساليب الطبيعية والعضوية، ويعكس مشروع ايڤا التزام العلامة الراسخ بالابتكار المعماري ودمج الطبيعة والاستدامة والرؤية الإبداعية.

ويتيح مركز التجربة الجديد للزوار التعرف على نمط العيش المبتكر في مشروع ايڤا، الأول من نوعه في دبي، والذي يمثل اختصاراً لمفهوم الطاقة الحيوية، ويمكن للزوار رؤية الوحدات السكنية المكتملة وتجربتها في شكلها النهائي المصمم وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز. ويأخذ المركز الجديد الزوار في تجربة افتراضية بانورامية لاستكشاف أبرز مزايا الشقق السكنية للمشروع والتعرف على مرافقه المميزة، بما في ذلك الردهة والسبا والساونا والمكتبة والشلالات الخاصة والمسابح والحدائق، بالإضافة إلى الواجهة المزينة بالأشجار والملاعب والمكاتب ومساحات العمل، ما يضمن للزوار الاستمتاع بتجربة تتيح لهم التعرف على أدق تفاصيل المشروع.

كما يقدم المركز للضيوف تجربة غامرة، تتيح لهم اختبار المنازل باستخدام حواسهم الستة بدءاً من اللمس ووصولاً إلى الرائحة والصوت، ما يضمن لهم خوض تجربة فريدة أثناء استكشاف تفاصيل المشروع. كما يستعرض المركز العناصر الطبيعية ضمن المشروع، مثل النار والماء والهواء، ما يتيح للزوار تجربة أسلوب عيش عضوي وحي وخيالي، يساهم في تعزيز مستويات رفاهيتهم وصحتهم الذهنية والجسدية.

وعبر أليكس زاجريبيلني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ر. يفولوشن، عن سعادته بإطلاق مشروع ايڤا الفريد، وأكد أن مركز التجربة الجديد يمثل مفهوماً مبتكراً يعطي تصوراً كاملاً حول الفخامة الطبيعية في المشروع السكني. كما سلط الضوء على التصاميم المعمارية الرائدة والصديقة للبيئة والتي تلتزم بالممارسات التي أطلقتها مبادرات الاستدامة. ويتيح المركز أيضاً للزوار الفرصة لتكوين فكرة شاملة حول إدماج عناصر العافية المختلفة في التصميم المعماري للمشروع، ما يضمن تقديم أسلوب حياة صحي ومتوازن. ويهدف مشروع ايڤا إلى ضمان أعلى مستويات العافية وجودة العيش من خلال التركيز على جميع الجوانب، بدءاً من تعزيز الراحة أثناء النوم ووصولاً إلى ضمان أفضل استخدام لنظام المياه.



وقال أليكس زاجريبيلني: «يسرنا الترحيب بالجميع في مركز التجربة الجديد الذي يقدم تجربة عملية للتعرف على الجيل الجديد للأبنية السكنية المعاصرة. ويتيح المركز للحاضرين خوض تجربة فريدة لاستكشاف جميع تفاصيل مشروع ايڤا الدقيقة وتصاميمه المعمارية المبتكرة التي تشتهر بها شركتنا. كما يوفر المركز لكم فرصة فريدة للتعرف على المفاهيم التي يجسدها المشروع والتي تجمع بين الأمان والخبرة والابتكار في العقارات التي تمزج بين المعارف القديمة والتقنيات الحديثة لابتكار أفضل التصاميم المعمارية الثورية في دبي. ويقدم المركز تجارب تفاعلية تتيح للحاضرين التعرف على شغفنا بالعافية والتزامنا بالاستدامة التي يجسدها مشروع اي».

ويعد المشروع مبنى فاخراً، ويضم 48 شقة مؤلفة من 2 إلى 5 غرف نوم، بالإضافة إلى شقتي بنتهاوس، حيث يوفر لسكانه مجموعة من المساحات المعيشية متعددة الاستعمالات والتي تتمحور حول العافية. كما يعزز المبنى البيئة الطبيعية والطاقة الإيجابية ليضمن توفير تجربة مجتمعية متناغمة.

وتحاكي الهندسة المعمارية المذهلة لمشروع ايڤا تصميم شجرة التين البنغالي، والمعروفة بشجرة الحياة، وتستلهم أيضاً من أحد أهم العجائب الطبيعية في العالم، وهو جبل شهير في الصين من الكوارتز والأحجار الرملية معروف باسم عمود السماء الجنوبي.



ويوظف المشروع معارف وخبرات مفهوم الفاستو شاسترا، وهو مفهوم تكاملي يجمع بين العلم والفن وعلم الفلك، في سبيل تعزيز الثروة والصحة والازدهار والسعادة، حيث يستخدم 1.450 قطعة مختارة من الكريستال والأحجار الكريمة والصخور ضمن هيكل البناء، والتي تفيد في تعزيز أجواء العافية من خلال تنقية الطاقات السلبية وتوليد الطاقة الإيجابية في المكان. ويمثل تركيب هذه القطع تصميماً رائداً، حيث تم استخدامها للمرة الأولى في العمارة المعاصرة منذ 2000 سنة، والذي سينعكس على حياة السكان من حيث تقليل تناقص الخلافات في حياتهم، وزيادة التركيز، وتعزيز الصحة العقلية والجسدية. ويفخر مشروع ايڤا بحصوله على شهادة (LEED) البلاتينية وشهادة (WELL) البلاتينية، مما يضمن التطوير المستدام ويوفر بيئة صحية ويعزز العافية لدى السكان.

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