نجاح متميز للدفعة الأولى من برنامج «ثبات» لتعزيز بيئة أعمال الشركات العائلية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تولي الإمارات أهمية كبيرة لدعم النماذج الاقتصادية المبتكرة، وتوفير كل الممكنات اللازمة لازدهارها وتوسع أنشطتها في جميع القطاعات ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، ويأتي قطاع الشركات العائلية من بين هذه النماذج التي تحرص حكومة الدولة على دعمها وضمان استقرارها عبر الأجيال المتعاقبة، لما يحمله من فرص واعدة تدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق آلاف الوظائف.

وأطلقت وزارة الاقتصاد برنامج ثبات في عام 2022، بهدف تطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية بدولة الإمارات وتعزز من قدرتها على استدامة أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة دعماً لاقتصاد الخمسين. وأفرز هذا البرنامج في نسخته الأولى مشروعين مبتكرين وهما «أبتيرا» لعائلة «السركال»، و«نوتراليس» لعائلة «اليوسف»، ولعب «ثبات» دوراً محورياً في تطوير أعمال شركة السركال ونقلها إلى مستوى جديد يواكب اتجاهات الاقتصاد الجديد، خصوصاً وأن البرنامج يوفر آليات مرنة للشركات العائلية للارتقاء بأنشطتها عبر نموذجين مختلفين، الأول يستهدف التوسع في مجالات العمل نفسها للشركة بتقنيات وأدوات جديدة، بما يعزز من تنافسية منتجاتها وخدماتها، والثاني يدعم دخولها في قطاعات جديدة مما يسهم في توسيع وتنويع مظلة أنشطة الشركة العائلية ويوفر لها المزيد من فرص النمو المستدامة.

وأثمرت هذه الجهود عن إطلاق مشروع «أبتيرا» وهو عبارة عن منصة رقمية تستهدف إحداث ثورة في صناعة إدارة الممتلكات من خلال وضع معايير جديدة للتميز والاستدامة مع تقديم حلول رقمية ذات مستوى عالمي، حيث تعد مهمة هذا البرنامج الذكي الرئيسية هي حل مشكلة صيانة العقارات التي تستغرق وقتاً طويلاً وتكلف الكثير من المال بالنسبة لمديري العقارات، من خلال أداة واحدة تدير الأصول واحتياجات صيانة الممتلكات، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتوفير الوقت وتقليل التكاليف للشركات العقارية، بما يدعم استدامة الممتلكات.

وقالت شركة السركال إن برنامج «ثبات» قدم لها فكرة أكثر وضوحاً فيما يخص تطوير أعمالها، والتوسع في استغلال أدوات التكنولوجيا لتحقيق مكاسب مستدامة، كما وفر لها نموذج محاكاة واقعي للأثر والعائد الاقتصادي الذي يمكن أن تجنيه من خلال الانضمام إلى هذا البرنامج الرائد وتطوير أعمالها، وهو ما شجعها على إطلاق مشروع منصة «أبتيرا»، التي تعد نموذج عمل مبتكرة في تقديم الخدمات وحل المشكلات للعملاء في القطاع العقاري.

وقال عيسى السركال، رئيس قسم العقارات بمجموعة السركال: برنامج «ثبات» غير قواعد اللعبة بالنسبة لطريقة تفكيرنا في إدارة الأعمال، وساعدنا في إنشاء منصة «أبتيرا» الرائدة التي ستقود أعمالنا كشركة عائلية باتجاه نماذج الاقتصاد الجديد.

وقالت شيخة السركال، مؤسسة السركال للمجوهرات، إن البرنامج ساهم في تعزيز تواصلها مع العملاء ومنحها القدرة على تطبيق منهجية الابتكار بشكل أكبر حتى في أعمالها الخاصة.

وبلغ إجمالي عدد ساعات العمل لكل عضو في الفرق المشاركة نحو 550 ساعة، فيما وصل إجمالي الأيام لكل عضو في فريق العائلة إلى 120 يوماً، تعرفوا خلالها على كيفية اختيار الفكرة الصحيحة وخطوات التحليل الجيد للسوق.

وتستهدف الاقتصاد من خلال برنامج «ثبات» تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». ودعت الوزارة الشركات العائلية الراغبة في تطوير أعمالها والانتقال بها نحو قطاعات جديدة إلى الانضمام للنسخة الثانية من «ثبات» عبر الرابط: https://www.thabatventures.ae/.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز