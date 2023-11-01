تعاون بين «الاقتصاد» والجمعية الدولية للامتثال لتنفيذ برامج تدريبية حول آليات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع الجمعية الدولية للامتثال ICA، وذلك بهدف تنفيذ برنامج متخصص بمواجهة غسل الأموال، بدءاً من يناير 2024، لموظفي الوزارة، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الإمارات في تعزيز الوعي بثقافة الامتثال لدى مجتمع الأعمال، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقع الاتفاقية عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وبيكا دير رئيس الجمعية الدولية للامتثال.

وقال آل صالح: «حققت الإمارات تقدماً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة وقوية، لمواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها أولوية وطنية استراتيجية في المقام الأول، وذلك تماشياً مع المتطلبات والتشريعات في هذا الصدد، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)».

وأضاف: «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال، لإعداد مسؤولي امتثال متخصصين ومسؤولين عن تطبيق الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري بالدولة، وتمكين أفضل الإجراءات المالية وخلق بيئة أعمال خالية من أي ممارسات غير قانونية، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية».

أعرب بيكا دير عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق في إعداد برنامج عملي فعال، حيث إن كل أنشطة البرنامج التدريبي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين الجمعية، وفريق عمل الوزارة، وتشمل الاتفاقية توفير البرامج التدريبية المتخصصة حول أسس وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وسيحصل المشاركون في التدريبات على شهادات مهنية متخصصة من الجمعية. وأوضحت الوزارة أن التدريب لكل المشاركين سيكون افتراضياً من خلال المنصة الإلكترونية «أكاديمية التعلم المستمر» لدى وزارة الاقتصاد، والتي سيتم ربطها بنافذة البرامج التدريبية لدى الجمعية، وذلك وفقاً لجدول زمني محدد.

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