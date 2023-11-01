«ديوا» تلتزم بالاستدامة في جميع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في كلمته التي ألقاها في الدورة الأولى من منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية المنتدى الذي يأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لقيادة جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.

والمساهمة في مسيرة العمل المناخي، وتحقيق رؤية الإمارات لتوفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة. ويرتكز منتدى دبي للأعمال الذي يعقد حالياً في مدينة جميرا في دبي، على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) والنجاحات السابقة لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال الذي كان يمثل جزءاً أساسياً من فعاليات الأعمال العالمية المتخصصة بقطاع الأعمال.

وأشار معالي الطاير في كلمته، بحضور معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ ولفيف من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى الالتزام التام لهيئة كهرباء ومياه دبي بالاستدامة بوصفها حجر الزاوية في جميع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتسير بخطى حثيثة لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وكذلك تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

وتسريع وتيرة تحول الطاقة إلى اقتصاد أخضر ودائري ومستدام. وفي هذا الصدد، تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتعاون الدولي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وقال معاليه في كلمته:

«تماشياً مع تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً كبيراً من المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الخضراء لتوليد الطاقة النظيفة وتحلية المياه وتقديم خدماتها لقاعدة متعاملين تزيد على 1.2 مليون متعامل وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. وقمنا في الهيئة بإيقاف إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري.

كما قمنا بحصر المشاريع الجديدة لتحلية المياه على تقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة النظيفة. كما تحولنا بالفعل عن النموذج التقليدي للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشاريع إنتاج الطاقة والمياه، وتوجهنا نحو نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه (IWPP)، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتي أثبتت فائدتها الكبيرة وجدواها للهيئة، ونجحت حتى الآن في استقطاب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم.

ونحن في هيئة كهرباء ومياه دبي نسابق الزمن لإنجاز مشروعنا الأخضر الرئيسي - مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية - والذي يتم تنفيذه باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إجمالية ستبلغ 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وتبلغ قدرة المجمع في الوقت الراهن 2.627 ميجاوات. ومن المتوقع عند اكتماله أن يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 6.5 ملايين طن سنوياً. ومنذ عام 2017، نجحنا في التعاقد مع شركات عالمية لشراء 4.178.502 شهادة من شهادات الطاقة المتجددة العالمية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة تعادل حوالي 5.767.408 يورو».

وأضاف معاليه إن الهيئة تقوم ببناء مشروع المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الضخ والتخزين – التي تعد المحطة الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي - بقدرة 250 ميجاوات، وتصل سعتها التخزينية إلى 1.500 ميجاوات ساعة، أي ما يعادل سعة تخزينية لمدة 6 ساعات. وقامت الهيئة ببناء محطة للهيدروجين الأخضر لإنتاج الهيدروجين، باستخدام الطاقة الشمسية، كمصدر جديد للطاقة النظيفة في المستقبل.

وتنتج المحطة حوالي 400 كيلو جرام من الهيدروجين الأخضر يومياً، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج عند استخدام الطاقة الشمسية. وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال وحدة مشتركة للحرارة والطاقة تبلغ قدرتها حوالي 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية.

وتعكف الهيئة على إعداد خارطة طريق لاستراتيجية الهيدروجين والتي سيتم تنفيذها على مراحل. كما قامت الهيئة ببناء بنية تحتية ذات طراز عالمي للسيارات الكهربائية تضم أكثر من 380 محطة شحن في جميع أنحاء دبي، لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، ونواصل جهودنا الحثيثة لتركيب 1000 محطة شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025. وعلاوة على ذلك، قامت الهيئة بإنشاء بنية تحتية رقمية فائقة التطور ترتكز على التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي على نطاقٍ موسع لتعزيز الأداء.

وكان من ثمار تلك الجهود إطلاق «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم تستخدم الأنظمة الذاتية للطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات رقمية فائقة التطور. وتعد الهيئة أول مؤسسة على مستوى العالم وأول جهة حكومية إماراتية تستخدم تقنية «تشات جي بي تي» (ChatGPT) في موظفها الافتراضي «رمّاس» (Chatbot Rammas) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، للارتقاء بخدماتها وتعزيز تحولها الذكي.

كما أطلقت الهيئة منصة «ديوا فيرس» (DEWAverse) لتقدم خدماتها لمتعامليها وموظفيها في عالم «الميتافيرس» الافتراضي، لتصبح بذلك أول جهة حكومية محلية تطلق منصتها الافتراضية باستخدام تقنية «الميتافيرس». ويمتلك مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» (Moro Hub) التابع للهيئة أكبر مركز بيانات على مستوى العالم يعمل بالطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والمسجل في «موسوعة غينيس للأرقام القياسية».

كما أطلقت الهيئة برنامجها الفضائي (Space-D) لتحسين عمليات تشغيل وصيانة وتخطيط شبكاتها باستخدام الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الاستشعار عن بُعد. وقد قامت الهيئة بالفعل بإطلاق قمرين اصطناعيين نانويين، لتصبح بذلك أول مؤسسة في العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية في عملياتها.

وأوضح معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تستثمر بشكل كبير في الابتكار والبحث والتطوير، لا سيما في التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتحسين الأداء وجودة الخدمات وحياة الناس. وتكليلاً لهذه الجهود، أنشأنا مركز البحوث والتطوير الذي يهدف إلى تطوير حلول فعالة لتعزيز الكفاءة والتصدي لتغير المناخ. والهيئة هي أول مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على المعادن.

ونجحت في دخول «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» عن أول مختبر للطباعة ثلاثية الأبعاد، عن مختبر الروبوتات والطائرات المسيرة التابع لها والكائن في مركز البحوث والتطوير.

ويتبنى المركز نهجاً يقوم على تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين من خلال تطوير أحدث التقنيات والحلول المستدامة للطاقة والمياه وإجراء البحوث التطبيقية على أرض الواقع. ومنذ إطلاق المركز، تم نشر أكثر من 170 ورقة بحثية في مؤتمرات دولية ومجلات ومنشورات محكمة. وقد تقدم المركز حتى الآن بطلبات للحصول على 27 براءة اختراع حصل من بينها على 6 براءات اختراع.

ولفت معاليه إلى تأسيس الهيئة للعديد من الشركات الناجحة، ولا سيما مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (شركة إمباور) التي تمتلك الهيئة الأغلبية فيها، وغيرها من الشركات التابعة المملوكة بالكامل للهيئة مثل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، وشركة ماي دبي، ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، وصندوق دبي الأخضر وغيرها، والتي تتبوأ معظمها مكانة رائدة في السوق.

وفي العام الماضي، أصبحت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي بعد طرح عام أولي تاريخي ناجح بقيمة 6.1 مليارات دولار أمريكي، حيث وصلت طلبات الاكتتاب في «ديوا» لأرقام قياسية تجاوزت 315 مليار درهم إماراتي.

وتجاوز الطلب القوي في سجل أوامر الاكتتاب المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة، ليصبح أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر إصدار على الإطلاق لشركة خدماتية عامة في العالم بعد عام 2008. وقد أصبحت الهيئة أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في سوق دبي المالي بقيمة تبلغ 124 مليار درهم، وساهمت في تعزيز مكانة السوق المالي بشكل كبير.

واختتم معالي الطاير بالقول: «تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتحويل دبي إلى مدينة عالمية ونموذج يحتذى للحياة الذكية والخضراء، تبذل الهيئة الجهود الحثيثة لتحقيق أفضل بنية تحتية وتقديم خدماتها الأساسية على مستوى عالمي رائد ومتميز.

لقد أصبحت هيئة كهرباء ومياه دبي واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم وتتفوق نتائج الهيئة في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث نجحنا بفضل استثماراتنا في أحدث البنى التحتية وأكثرها تطوراً بقيمة إجمالية تتجاوز 214 مليار درهم - حتى تاريخ 30 يونيو 2023 – في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي إلى معدل عالمي رائد بلغ 2.2%.

ونسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه إلى معدل عالمي رائد بلغ 4.5%، وحققنا أدنى معدل انقطاع للكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم بلغ 1.19 دقيقة. كما بلغت الإيرادات الموحدة للهيئة 27.34 مليار درهم خلال عام 2022، محققة صافي أرباح قدره 8.05 مليارات درهم. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بلغت الإيرادات الموحدة للهيئة 12.7 مليار درهم، وصافي الأرباح 2.7 مليار درهم. ونحن ملتزمون بالمساهمة في تحقيق طموحات وتطلعات إمارة دبي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز