بحضور أحمد بن محمد.. سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تُطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم

المصدر: وام

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برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أطلقت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم لتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، في خطوة تسهم بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" عبر تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الجديدة.

ويُعّد الصندوق الجديد، الذي تم إطلاقه، اليوم ، على هامش فعاليات "منتدى دبي للأعمال" الذي تنظمه غرف دبي، أول برنامج استثماري ينطلق تحت اسم شركة "أوراسيا كابيتال"، ذراع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، الشركة المستقلة والمتخصصة بعمليات الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث سيساعد الصندوق الاستثماري في تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس "pre-Seed" وصولاً إلى الجولة الثانية من التمويل "Series B investment phase".

وفي هذه المناسبة قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" : "إن إطلاق شركة (أوراسيا كابيتال) وصندوق التمويل الاستثماري للشركات الناشئة المتخصصة بقطاعات التكنولوجيا بقيمة 500 مليون درهم، يُعّد خطوة استراتيجية في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بدعم قطاع الاقتصاد الرقمي في إمارة دبي، والمساهمة في توفير الممكنات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية بعيدة المدى".

وأضاف سموه: "إن هذه المبادرة الاستراتيجية النوعية تدعم جهود سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتعزيز مساهمتها في اقتصاد إمارة دبي ونمو حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركاً اقتصادياً ورافداً رئيسياً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتضمن استدامة تطور اقتصاد دبي خلال العقود المقبلة".

وتابع سموه: "إن الصندوق سيشكل نقطة انطلاق لشركات ناجحة تحظى بمكانة عالمية وتساهم في ترسيخ مكانة دبي بوصفها حاضنة لأكثر الشركات ابتكاراً وتطوراً وابداعاً، ونحن على ثقة بقدرات فريق العمل المحترف ضمن خبرات شركة (اوراسيا كابيتال) في دعم الشركات الناشئة في القطاعات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة لتتطلع إلى أن تكون ضمن فئة شركات (يونيكورن) العالمية انطلاقاً من إمارة دبي باعتبارها لاعباً اساسياً في صياغة الاقتصاد العالمي".

فرص واعدة

وسيسهم الصندوق الاستثماري في سد الفجوة التي يشهدها قطاع تمويل الشركات ضمن هذه المراحل، في خطوة تهدف إلى مواكبة الاقتصادات الرائدة عالمياً في هذا المجال، ولما تحمله هذه الشركات من فرصٍ واعدة للنمو والتطور ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، تسعى سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" من خلال تأسيس شركة "أوراسيا كابيتال"، إلى دعم الجهود نحو بناء القدرات والكفاءات عبر المساهمة في خطط التوسع العالمي للشركات الناشئة، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدّمة، بما يُسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركزٍ سريع النمو ونقطة جذب للشركات والأعمال.

ويترأس مجلس إدارة الشركة سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، ويضم المجلس في عضويته مجموعة من المتخصصين في مجالات الصناديق التمويلية وتأسيس الشركات والأعمال والاستشارات الاستثمارية بخبرات تتجاوز الـ 15 عاماً في الشركات الناشئة على مستوى دولة الإمارات وإمارة دبي، وبالاستناد إلى خبرات السلطة ومناطقها الاقتصادية التي تصل إلى نحو ربع قرنٍ من الزمن.

مركز عالمي

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن إطلاق الصندوق الاستثماري لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة يعكس المكانة المتنامية لإمارة دبي كوجهة للاستثمارات العالمية، ومركز عالمي لتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة، مشيراً إلى مكانة منتدى دبي للأعمال كمنصة عالمية للإعلان عن المبادرات النوعية التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتخدم المنظومة الاقتصادية العالمية.

وأضاف الغرير: "حريصون على تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية باستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية إلى دبي، ودعم الاقتصاد الرقمي، ونثمن مبادرة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة التي نعتبرها خطوة متقدمة نحو تعزيز تنافسية دبي في مجال استقطاب وتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة".

منظومة متكاملة

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز): "ترتكز شركة (اوراسيا كابيتال) على قيم المشاركة الفعالة من خلال دعم التكنولوجيا الحديثة والأفكار الخلاقة، والتعاون في تطوير منظومة متكاملة لرواد الأعمال المُبتكرين لتبادل الأفكار والمعارف والموارد، والمرونة عبر الانفتاح على الفرص الجديدة والتكنولوجيا الحديثة التي تنسجم مع مستهدفات الصندوق، والنزاهة عبر تبني أعلى قيم الشفافية، وذلك لدعم وتمويل الشركات التكنولوجية على مستوى إمارة دبي".

وأضاف: "سيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو عالية، حيث نهدف إلى تمكين رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لتطوير وتأسيس شركات مُبتكرة، لترسيخ مكانة (أوراسيا كابيتال) بوصفها شركة للاستثمار في الشركات الناشئة التي تتطلع فئات رواد الأعمال والمستثمرين إلى التعاون معها لتغيير واقع ومستقبل مختلف القطاعات التكنولوجية المتقدمة".

وفي هذا الإطار، أطلقت شركة (أوراسيا كابيتال) موقعها الرسمي، الذي يمكن من خلاله لأصحاب الشركات التقدم للحصول على التمويل من الصندوق الذي يستهدف الشركات المحلية على مستوى إمارة دبي والشركات العالمية التي تتطلع لتأسيس أعمالها في الإمارة.

ويوفر الصندوق الدعم للشركات في محفظته الاستثمارية من خلال تبني منهج الإرشاد المُباشر والمشاركة الفعالة لمساعدة الشركات بما يضمن نجاحها ونموها، وذلك عوضاً عن الاستثمار في الأصول فقط.

يشار إلى أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكافة أشكاله، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة، المرتبطة بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي فيها، والمساهمة في رسم خريطة اقتصادية لإمارة دبي، تعزز رؤيتها الرامية إلى خلق سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.

وانطلق منتدى دبي للأعمال اليوم في مدينة جميرا بدبي تحت شعار "تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية". ويجمع المنتدى تحت مظلته مجتمع الأعمال العالمي للمشاركة في حوارات ثرية حول نمو الأعمال والتعاون الدولي. ويستضيف المنتدى على مدار يومين جلسات حوارية رفيعة المستوى وكلمات رئيسية يلقيها نخبة من الشخصيات العالمية، وقادة الأعمال، وخبراء القطاع، والمستشارين، والمستثمرين، والخبراء الاقتصاديين؛ ويتناولون فيها الاتجاهات الناشئة التي تغير وجه قطاع الأعمال وترسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.

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