387.6 مليون درهم أرباح مجموعة حديد الإمارات أركان (إمستيل) في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان»، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث تعكس هذه النتائج مرونة أعمال وحدة الحديد في مواكبة التغيرات السوقية، فضلاً عن التحسن المستمر في إيرادات وأرباح وحدة مواد البناء.

وبلغ صافي الأرباح 387.6 مليون درهم، مقارنةً مع 383.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لهذه الفترة، 884 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3 % عن الفترة نفسها من عام 2022.

وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، 13.6 %، مقارنةً مع 12.1 % في الفترة نفسها من عام 2022.

وحققت المجموعة نتائج إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بإيرادات بلغت 6.48 مليارات درهم، مع استقرار هوامش الربح، على الرغم من انخفاض أسعار منتجات الحديد، في ضوء الزيادة المستمرة في تصنيع وبيع المنتجات ذات القيمة المضافة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، إلى جانب ازدهار أنشطة البناء.

وبلغ إجمالي إيرادات أعمال وحدة الحديد 5.81 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، وبلغت أرباح هذه الوحدة 295.3 مليون درهم.

وبلغت إيرادات وحدة مواد البناء 670.7 مليون درهم خلال تلك الفترة. وبلغت أرباح الوحدة 92.3 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي للنمو المتزايد للقطاع الإنشائي في دولة الإمارات.

ومنذ 31 ديسمبر 2022، واصل صافي القروض المصرفية تراجعه، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 61 %، من 1.1 مليار درهم، إلى 424 مليون درهم، وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك، 0.36 في 30 سبتمبر 2023.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تأتي النتائج المالية لمجموعة حديد الإمارات أركان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لتؤكد على استمرارية أدائنا المتميز ومرونة أعمالنا، حيث حققنا أرباحاً إيجابية، على الرغم من ظروف السوق الصعبة. وواصلنا التركيز خلال هذه الفترة على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن تعزيز الكفاءات ومبادرات تحسين الأرباح، قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، من خلال برنامج التحول المؤسسي «نماء 2.0»».

وأضاف الرميثي: «نواصل العمل على تنفيذ خطتنا المقررة لإزالة الكربون، والتي تهدف إلى خفض انبعاثاتنا من الكربون بنسبة 40 ٪ بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وسيسهم هذا الالتزام تعزيز محفظتنا المتنامية من المنتجات منخفضة الكربون، وتطوير سلسلة التوريد الخاصة بنا، وترسيخ شراكاتنا لتمكين المجموعة من المضي قدماً في جهود إزالة الكربون».

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