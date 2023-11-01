خلال اليوم الأول.. الدار العقارية تبيع كل وحدات مرحلتين بمشروعها السكني الأول في دبي بـ 3.1 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الدار العقارية «الدار»، اليوم، عن نجاحها في بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن أولى مشاريعها السكنية في دبي، «جنان من الدار» («جنان»)، حيث طرحت المجموعة 468 وحدة في المرحلة الأولى. واستجابةً للطلب غير المسبوق خلال يوم الطرح، قامت الدار بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والذي يتضمن 318 وحدة إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المُباعة 786 فيلا وتاون هاوس بقيمة 3.1 مليارات درهم. ويعكس هذا الأداء الجاذبية القوية التي تتمتع بها الدار كخيار مُفضل لمشتري المنازل والمستثمرين.

وساهم المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة بنسبة 77 % من إجمالي المبيعات، ما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيس للاستثمار العقاري، ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى، بينما ساهم المواطنون بنسبة 23 ٪ المتبقية. كما ساهمت الإناث بنسبة 24 ٪ من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 76 ٪ المتبقية.

تجدر الإشارة إلى أن 51 ٪ من المشترين في مشروع «جنان»، لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، ما يبرهن على رغبة الأجيال الشابة بالعيش في مجمعات تركز على الصحة والرفاه. كما أن 85 ٪ من المشترين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية، وهو ما يعكس نمو قاعدة عملاء الشركة.

ستقوم الدار بإطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «جنان»، والتي ستشمل المزيد من وحدات الفلل والتاون هاوس، بالإضافة إلى شقق سكنية متاحة للمشترين من كافة الجنسيات في بداية عام 2024. ويعد «جنان» أول مجمّع سكني من أصل ثلاثة مشاريع سكنية جديدة، تعتزم الدار تطويرها في دبي، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة، والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم.

وفي هذه المناسبة، قال راشد العميرة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «نحن سعداء جداً بالإقبال الكبير الذي سجله مشروعنا السكني الأول في دبي، والذي يؤكد قناعتنا بجاذبية المفاهيم السكنية الجديدة لدى المشترين المحليين والدوليين في الإمارة. وقد برهن عملاؤنا على حماسهم الكبير لدخول الدار إلى دبي، من خلال حضور المئات إلى مراكز مبيعات الشركة في دبي وأبوظبي. وتعكس قوة مبيعات مشروع «جنان»، ثقة العملاء الراسخة بشركة الدار التي تشتهر بمشاريعها التطويرية عالية الجودة، ولا شك أن سمعة دبي كوجهة جاذبة للعيش، كان لها دورٌ كبير في نجاح طرح المشروع ومبيعاته القوية».

يُعد «جنان» مجمّعاً سكنياً فاخراً، يقدم توازناً فريداً بين عناصر الطبيعة الخلابة، ورفاه قاطنيه وسط أجواء هادئة، بعيداً عن صخب المدينة. ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ التسليم خلال الربع الثالث من عام 2027.

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