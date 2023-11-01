30 مليار درهم أرباح بنوك دبي بارتفاع 75.4% خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت بنوك دبي، نمواً قوياً في الأرباح الصافية خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، بنسبة ناهزت 75.4%، لتصل إلى 30 مليار درهم، مقارنة مع 17.1 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2022.

«الإمارات دبي الوطني» يتصدر

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني، قائمة بنوك دبي؛ من حيث الربحية، مسجلاً أرباح قياسية؛ بعد أن سجل نمواً بنسبة 92% في صافي الأرباح لتصل إلى 17.5 مليار درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في التسعة أشهر الأولى من 2023 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة. وارتفع إجمالي الدخل للبنك بنسبة 44% إلى 32.7 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما تراجعت المخصصات 54% إلى 1.5 مليار درهم.

وحقق الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 1.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

بنك المشرق

نمت الأرباح الصافية لـ«المشرق» بنسبة 122% إلى 5.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، بينما سجل صافي الدخل من الفوائد نمواً بنسبة 82%، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

دبي الإسلامي

سجل بنك «دبي الإسلامي» صافي ربح قدره 4,8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 17.6%، مقارنة مع 4,1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

دبي التجاري

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك «دبي التجاري» خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 46.4% إلى 1.93 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات، مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة.

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