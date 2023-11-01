تقليل عدد أعضاء إدارة إشراق للاستثمار من 7 إلى 5 بينهم 4 مستقلين

المصدر: أبوظبي - البيان

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في أعقاب الإعلان الصادر في 21 سبتمبر 2023 عن عزمها مراجعة حجم وتكوين مجلس إدارتها عقدت شركة «إشراق للاستثمار اجتماع الجمعية العمومية» GAM في 31أكتوبر2023، حيث صوّت المساهمون على تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب عضوين جديدين.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة إشراق في الاجتماع على تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة أعضاء، ويتوافق هيكل مجلس الإدارة المعدل، الذي يضم الآن أربعة أعضاء مستقلين من أصل خمسة، بشكل تام مع إرشادات هيئة الأوراق المالية والسلع، وسيستمر في دعم مصالح المساهمين الأقلية بشكل كبير، كما انتخب المساهمون المشاركون في الجمعية عضوين جديدين لمجلس الإدارة، وهما: فهد عبد القادر القاسم، وجاك فاخوري.

وتأتي إعادة تشكيل مجلس الإدارة في أعقاب تعيين الرئيس التنفيذي محمد السيد الهاشمي مؤخراً في أغسطس 2023، والذي تم تكليفه بقيادة الشركة خلال مرحلتها الجديدة والطموحة من التوسع والتطوير، يتوافق مجلس الإدارة بشكل وثيق مع مرحلة النمو الجديدة الطموحة للشركة وأهدافها الاستراتيجية، وتظل الشركة ملتزمة باستكشاف، والاستفادة من فرص الأعمال، لتحقيق المزيد من النمو مع تقديم القيمة للمساهمين، وكما أعلن في 18 أكتوبر2023 فإن مجلس الإدارة وافق على توصية الإدارة باستمرار برنامج إعادة شراء الأسهم، بهدف تعزيز القيمة للمساهمين على المدى الطويل، مع الاستفادة من وضع الميزانية العمومية القوي للغاية، وقدرة الشركة على إعادة فائض السيولة إلى المساهمين، وتأتي عملية إعادة شراء الأسهم في وقت يتم فيه تداول أسهم إشراق بخصم كبير عن قيمتها الدفترية، وهذا يعني أن برنامج إعادة الشراء يؤكد ثقة الإدارة بقيمة الشركة الجوهرية.

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