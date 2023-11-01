20 % نمو أرباح «تيكوم» خلال 9 أشهر وارتفاع الإيرادات إلى 1.6 مليار درهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة تيكوم، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهيين في 30 سبتمبر 2023. وحققت المجموعة أداءً قوياً على المستويين المالي والتشغيلي، إذ سجّلت زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، ونمواً بنسبة 20% في صافي الربح على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم إماراتي في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

من جانبه، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يعكس أداؤنا المالي والتشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قدرتنا على الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية في دبي ومواصلة التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا الرامية للارتقاء بأداء محفظتنا المتنوعة والحفاظ على معدلات الإشغال المرتفعة".

وتابع قائلاً: "تقترب مجمعات الأعمال العشر التابعة لمحفظتنا من تحقيق معدلات إشغال كاملة مع استمرار توجه عملائنا الحاليين إلى تجديد عقود الإيجار وانضمام العديد من العملاء الجدد، الأمر الذي يعكس مستوى الطلب القوي على أصولنا التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة، والتي توفر بيئات أعمال متخصصة وتنافسية مدعومة بالبنية التحتية المتطورة وبكل المقومات والعناصر اللازمة للنمو المستقبلي. نفتخر بقاعدة عملائنا المتنامية والمتنوعة، وسنواصل العمل لتعزيز مكانة مجمعات الأعمال التابعة للمجموعة كوجهة مفضلة للشركات العالمية والإقليمية. كما أن نموذج أعمالنا الذي يتميز بتوازن عقود الإيجار طويلة الأجل والعقود قصيرة الأجل سيتيح لنا الاستفادة من ارتفاع الأسعار، فضلاً عن منحنا قدرة عالية على توقّع الإيرادات المستقبلية".

النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023

- شهدت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، وذلك بفضل التحسُّن المستمر في مستويات الإشغال والحفاظ على النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء عبر محفظة المجموعة.

- بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 88.5% كما في 30 سبتمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 83.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتنامي على المساحات التأجيرية عالية الجودة والمرونة، سواء المكتبية منها أو الصناعية المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية.

- شهدت المجموعة زيادة بنسبة 17% في عدد العملاء الجدد، لترحب بأكثر من 1,600 عميل جديد.

- بلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 89% في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يعكس ما تقدِّمه المجموعة من حلول مبتكرة إلى جانب ارتفاع معدلات رضا العملاء.

- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم إماراتي، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4% إلى 78%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الإيرادات وتعزيز كفاءة التكلفة، تماشياً مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى تحسين أداء قطاعات أعمالها الأساسية.

- ارتفع صافي الأرباح بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم إماراتي، في ظلّ الأداء الإيجابي والمتميز والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمدعوم بالازدهار المستمر لسوق العقارات في دبي.

- وصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 22% على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسّن الكفاءة التشغيلية عبر جميع الأصول.

- تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات مستقرة لمديونيتها حيث بلغت نسبة القرض إلى قيمة الأصل 14.2%، فيما بلغت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى معدل الفائدة 7.1 أضعاف، وذلك بفضل الإدارة المالية الحكيمة واستمرار التحوّط من ارتفاع أسعار الفائدة.

النتائج المالية للربع الثالث من عام 2023

- ارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 541 مليون درهم إماراتي، كما شهدت نمواً قوياً على أساس ربع سنوي منذ بداية العام بينما تواصل المجموعة الاستفادة من البيئة الإيجابية في سوق العقارات التجارية في دبي.

- نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 410 ملايين درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2023، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76%، وذلك بفضل الأداء الإيجابي والقويّ وتحسُّن الكفاءة التشغيلية.

- شهد صافي الأرباح خلال فترة الربع الثالث زيادة ملحوظة بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 283 مليون درهم إماراتي، بفضل النمو القوي في الإيرادات وانخفاض النفقات التشغيلية وتراجع تكلفة التمويل نتيجة لاتفاقية إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية التي أبرمتها المجموعة مؤخراً بشروط تمويلية أفضل.

أبرز الإنجازات على صعيد تطوير المشاريع

تعتزم المجموعة تطوير وحدات جديدة للتخزين والخدمات اللوجستية في مجمع دبي للعلوم بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 200 ألف قدم مربعة، وذلك نظراً لتنامي الطلب على هذا النوع من المساحات عالية الجودة من الفئة الأولى في جميع أنحاء دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز